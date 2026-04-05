1500 Yıldır Bozulmayan Ceset: Karaman'ın Meşhur "Manazan Güzeli" Hikayesi

Gülistan Başköy
05.04.2026 - 10:00

Karaman’da sergilenen ve yaklaşık 14 asırdır bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan genç bir kadına ait ceset, hem bilim dünyasının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. “Manazan Güzeli” olarak anılan bu sıra dışı kalıntı, her yıl on binlerce kişinin akın ettiği Karaman Müzesi’nin en dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.

Taşkale köyü yakınlarında bulunan Manazan Mağaraları’ndan çıkarılan genç kadının, Bizans dönemine ait olduğu ve yaklaşık 1400-1500 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendiriliyor.

Hiçbir kimyasal işlem uygulanmadan ve mumyalanmadan günümüze ulaşan ceset, doğallığıyla dünyada nadir görülen örneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Bölge halkı, “Manazan Güzeli”nin yalnızca bir arkeolojik buluntu olmadığını, aynı zamanda trajik bir aşk hikayesinin kahramanı olduğunu anlatıyor. Rivayete göre geçmişte bölgede birbirine düşman iki topluluk yaşarken, bu topluluklardan birinin oğlu ile diğerinin kızı gizlice görüşmeye başlar.

Henüz 17 yaşındaki genç ile 15 yaşındaki kızın dere kenarında başlayan bu yasak aşkı kısa sürede ortaya çıkar.

Güzelliği dillere destan olan genç kızın, düşman sayılan bir aileyle ilişki kurması büyük tepkiye yol açar. Ailesine yapılan baskılar sonucu genç kız yakalanır ve mağaraların üst katındaki bir sarnıca kapatılır.

Günler süren işkencelere rağmen sevdiğinden vazgeçmeyen genç kız, rivayete göre “Ölürüm ama vazgeçmem” diyerek direnir. Bunun üzerine ölümüne karar verilir. Başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden genç kız, mağaranın üst katındaki özel bir bölüme bırakılır.

Yüzyıllar boyunca bulunduğu yerde kalan ceset ilk bulunduğunda neredeyse hiç bozulmamış.

Ancak dış ortama çıkarıldıktan sonra kısa sürede yapısal değişimler göstermiş. 1980’li yıllarda bir çoban tarafından fark edilip yetkililere bildirilen kalıntı, daha sonra müzeye taşınarak koruma altına alınmış. Uzmanlara göre cesedin bu denli iyi korunmasının arkasında tamamen doğal koşullar bulunuyor. Manazan Mağaraları’nın yapısı, bu olağanüstü durumun en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Killi kireç taşına oyularak oluşturulan ve beş katlı bir yerleşim alanı olan mağaralar, yıl boyunca sabit ısıya sahip.

Nemsiz ve kapalı ortam, mikroorganizmaların yaşamını sürdüremeyeceği bir yapı sunuyor. Jeolojide “tüf kaya” olarak bilinen bu oluşum, dışarıdan bakteri girişini de büyük ölçüde engelliyor.

Bu özel koşullar sayesinde ceset, çürüme sürecine girmeden günümüze kadar ulaşabildi. Uzmanlar, bu tür doğal korunmanın dünya genelinde son derece nadir görüldüğünü belirtiyor.

Bugün Karaman Müzesi’nde özel bir cam fanus içerisinde sergilenen “Manazan Güzeli”, görenleri hem şaşırtıyor hem de etkiliyor.

Kafatasındaki hasar dışında vücut bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan cesedin saç örgüleri ve üzerindeki kıyafetler dahi seçilebiliyor.

Her yıl yaklaşık 20 bin kişi, bu eşsiz tarihi kalıntıyı görmek için müzeyi ziyaret ediyor.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
