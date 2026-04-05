İbrahim Saraçoğlu'ndan Tam Not Aldı: Her Gün İçenlerin Kalbi Güçleniyor

İşte evde hazırlayabileceğiniz pratik ve özgün aronya suyu tarifi:

Gerekli Malzemeler

2 su bardağı taze veya dondurulmuş aronya meyvesi

2 su bardağı saf içme suyu

Tatlandırmak için (isteğe bağlı): 1 yemek kaşığı süzme bal, hurma özü veya çok az esmer şeker

Hazırlanışı

Aronyaları bol suyla yıkayın ve saplarından tamamen arındırın. Meyveleri bir tencereye alın ve üzerine suyu ekleyin. Ocağın altını açın; kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak yaklaşık 15-20 dakika kadar demlenmeye bırakın. Meyvelerin rengini tamamen suya verip yumuşaması önemlidir.

Haşlanan meyveleri ince delikli bir süzgeçten veya temiz bir tülbentten geçirin. Meyveleri ezip kaşığın tersiyle bastırarak posasındaki tüm şifalı özün suya geçmesini sağlayın.

Eğer içeceği tatlandırmak isterseniz, su henüz ılıkken bal veya doğal özleri ekleyip karıştırın. (Balın besin değerini kaybetmemesi için suyun çok kaynar olmamasına dikkat edin.)

Hazırladığınız mor mucizeyi cam bir şişeye doldurun. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın.