İbrahim Saraçoğlu'ndan Tam Not Aldı: Her Gün İçenlerin Kalbi Güçleniyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.04.2026 - 13:35

Aronya meyvesi, yüksek antioksidan ve polifenol içeriğiyle kalp sağlığını destekleyen, bağışıklığı güçlendiren ve vücudu hücre düzeyinde koruyan etkileriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar bu güçlü meyvenin düzenli tüketildiğinde damarları koruduğunu, kan basıncını dengelediğini ve enerji seviyesini artırdığını belirtiyor. İbrahim Saraçoğlu da aronyayı “21. yüzyılın bitkisi” olarak tanımlayarak etkilerine dikkat çekiyor. Peki bu mor mucizenin bilinmeyen faydaları neler?

Son yıllarda beslenme dünyasında adından sıkça söz ettiren aronya meyvesi, içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde vücutta adeta koruyucu bir kalkan görevi görüyor.

Özellikle polifenoller açısından zengin olması, onu diğer meyvelerden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre aronya, oksidatif stresi azaltarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olurken, damar yapısını güçlendirerek kalp sağlığını destekliyor.

Aronyanın faydaları ise saymakla bitmiyor:

  • Kalp ve damar sağlığını destekler: Damar esnekliğini artırır, kan dolaşımını iyileştirir ve damar sertliğine karşı koruyucu etki sağlar.

  • Tansiyonu dengeler: Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olarak hipertansiyon riskini azaltabilir.

  • Kolesterolü düşürür: LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azaltmaya katkı sağlar.

  • Güçlü antioksidan etkisi vardır: Serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir: Enfeksiyonlara karşı direnci artırır, özellikle mevsim geçişlerinde koruyucu rol oynar.

  • Kan şekerini dengeler: Glikoz seviyesini stabilize ederek ani düşüş ve yükselişleri önlemeye yardımcı olur.

  • Beyin fonksiyonlarını destekler: Mikrosirkülasyonu iyileştirerek zihinsel performansa katkı sağlar.

  • Sindirim sistemine katkı sağlar: Bağırsak florasını destekler ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

  • Karaciğer sağlığını destekler: Yağlanmayı azaltıcı etkileriyle dikkat çeker.

  • Enerji dengesini sağlar: Gün içinde daha dengeli ve zinde hissetmeye yardımcı olur.

  • Tatlı isteğini azaltabilir: Doğal yapısıyla şeker ihtiyacını dengelemeye katkı sağlar.

İbrahim Saraçoğlu da aronyanın önemine dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Saraçoğlu, bu meyveyi “21. yüzyılın bitkisi” olarak nitelendirirken, özellikle içerdiği yoğun antioksidan sayesinde vücudu birçok hastalığa karşı koruduğunu ifade ediyor. Ona göre aronya, modern beslenmede mutlaka yer alması gereken güçlü bir destek.

Saraçoğlu’nun aronyaya ilişkin öne çıkardığı faydalar ise şöyle:

  • Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve insülin direncine karşı destek sağlar.

  • Kolesterolü düşürür ve kalp-damar sağlığını korur.

  • Bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

  • İltihap giderici etki gösterir ve vücuttaki inflamasyonu azaltır.

  • Bağırsak florasını destekler ve probiyotik etki sağlar.

Aronya Suyu Nasıl Yapılır?

İşte evde hazırlayabileceğiniz pratik ve özgün aronya suyu tarifi:

Gerekli Malzemeler

  • 2 su bardağı taze veya dondurulmuş aronya meyvesi

  • 2 su bardağı saf içme suyu

  • Tatlandırmak için (isteğe bağlı): 1 yemek kaşığı süzme bal, hurma özü veya çok az esmer şeker

Hazırlanışı

Aronyaları bol suyla yıkayın ve saplarından tamamen arındırın. Meyveleri bir tencereye alın ve üzerine suyu ekleyin. Ocağın altını açın; kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak yaklaşık 15-20 dakika kadar demlenmeye bırakın. Meyvelerin rengini tamamen suya verip yumuşaması önemlidir.

Haşlanan meyveleri ince delikli bir süzgeçten veya temiz bir tülbentten geçirin. Meyveleri ezip kaşığın tersiyle bastırarak posasındaki tüm şifalı özün suya geçmesini sağlayın.

Eğer içeceği tatlandırmak isterseniz, su henüz ılıkken bal veya doğal özleri ekleyip karıştırın. (Balın besin değerini kaybetmemesi için suyun çok kaynar olmamasına dikkat edin.)

Hazırladığınız mor mucizeyi cam bir şişeye doldurun. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
