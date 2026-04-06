Gölgen Bile "Kirli" Sayılıyor: Hindistan’ın 2000 Yıllık Utanç Verici Kuralları!

Kanalizasyonlara korumasız giren, septik tankları çıplak elleriyle boşaltan ve sokaklardaki hayvan ölülerini toplayan insanların görsellerini paylaşan fenomen, 'Diğer insanların dışkısını çıplak ellerinle temizlemekten başka seçeneğin yok' diyerek sistemin acımasızlığını vurguladı.

Kast sisteminin en ilginç kısımlarından biri ise 'gölge' inancı oldu. İçerik üreticisi, alt sınıftan birinin gölgesinin bile 'kirli' kabul edildiğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: 'Yolda yürürken gölgen yanlışlıkla üst sınıftan birinin üzerine düşerse büyük sıkıntı. Çünkü senin gölgenin bile kirli olduğuna inanıyorlar. Adam gidip temizlenmek için ritüel yapıyor, sen de muhtemelen temiz bir dayak yiyorsun.'

Paylaşılan videoda, ayrımcılığın sadece hayatta değil, isimlerde ve ölümde bile devam ettiği şu detaylarla anlatıldı:

'Çocuklara güzel isimler vermek yasak; isimlerin köleliği ve pisliği çağrıştırması gerekiyor. Alt sınıf kadınlarının üstünü örtmesi yasak, böylece uzaktan bakınca sınıfları anlaşılsın isteniyor. Üst sınıfın yollarını kirletmemek için cenazeler bataklıklardan taşınıyor ve mezarlar arasına duvarlar örülüyor.'