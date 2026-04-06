Gölgen Bile "Kirli" Sayılıyor: Hindistan’ın 2000 Yıllık Utanç Verici Kuralları!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 11:06

Sosyal medyada kültürel ve tarihi gerçekleri çarpıcı görsellerle harmanlayan bir içerik üreticisinin, Hindistan’daki kast sistemine dair paylaştığı video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. 'Eğer bu sistemin en alt tabakasında doğsaydın...' sözleriyle başlayan video, insanlık onurunun hiçe sayıldığı 2000 yıllık kurallar silsilesini gözler önüne serdi.

İçerik üreticisi, videonun başında sistemin en alt basamağındaki insanların yapmak zorunda olduğu işleri anlatırken izleyenleri adeta şoke etti.

Kanalizasyonlara korumasız giren, septik tankları çıplak elleriyle boşaltan ve sokaklardaki hayvan ölülerini toplayan insanların görsellerini paylaşan fenomen, 'Diğer insanların dışkısını çıplak ellerinle temizlemekten başka seçeneğin yok' diyerek sistemin acımasızlığını vurguladı.

Kast sisteminin en ilginç kısımlarından biri ise 'gölge' inancı oldu. İçerik üreticisi, alt sınıftan birinin gölgesinin bile 'kirli' kabul edildiğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: 'Yolda yürürken gölgen yanlışlıkla üst sınıftan birinin üzerine düşerse büyük sıkıntı. Çünkü senin gölgenin bile kirli olduğuna inanıyorlar. Adam gidip temizlenmek için ritüel yapıyor, sen de muhtemelen temiz bir dayak yiyorsun.'

Paylaşılan videoda, ayrımcılığın sadece hayatta değil, isimlerde ve ölümde bile devam ettiği şu detaylarla anlatıldı:

'Çocuklara güzel isimler vermek yasak; isimlerin köleliği ve pisliği çağrıştırması gerekiyor. Alt sınıf kadınlarının üstünü örtmesi yasak, böylece uzaktan bakınca sınıfları anlaşılsın isteniyor. Üst sınıfın yollarını kirletmemek için cenazeler bataklıklardan taşınıyor ve mezarlar arasına duvarlar örülüyor.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
