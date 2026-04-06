Pasaportta O Şehir Yazıyorsa Yandınız!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 15:15

Türkiye, dünyanın en güçlü pasaportları arasında yer alıyor ve 46. sırada bulunuyor. Ancak bir dönem yaşanan ilginç bir olay, 81 ilden birinin Japonya’ya girişte sorun yaşamasına neden oldu. İddiaya göre o yıllarda, Ordu doğumlu vatandaşlar Japonya’ya girişte ciddi engellerle karşılaştı. Hatta bazı kişiler havalimanlarından geri çevrildi. Peki gerçekten bir yasak mı vardı, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi?

İşte yıllardır konuşulan o olayın detayları…

Kimliğinde doğum yeri kısmında “Ordu” yazan Türk vatandaşlarının bir dönem Japonya’ya girişte sorun yaşadığını biliyor muydunuz?

Kulağa ilginç gelse de, bazen doğum yeriniz bile seyahatinizde beklenmedik bir engel haline gelebiliyor. Bu hikayenin kökeni 1989 yılına uzanıyor.

Peki Japonya neden böyle bir uygulamaya yöneldi?

İddialara göre her şey, Ordu’dan Japonya’ya giden bir kişiyle başladı. “Ordulu Hayri Bey” olarak bilinen bu kişi, 1980’lerin sonlarında Japonya’ya giderek burada yeni bir hayat kurdu. Başlangıçta bireysel bir göç gibi görünen bu adım, zamanla büyüyerek zincirleme bir göç hareketine dönüştü. Hayri Bey’in Japonya’da tutunmasının ardından ailesi, akrabaları ve hemşehrileri de aynı yolu izledi.

Kısa süre içinde özellikle Nagoya başta olmak üzere bazı şehirlerde ciddi bir Türk nüfusu oluştu.

Ancak bu yoğunluk, Japonya açısından farklı bir sorunu da beraberinde getirdi.

O dönemde Japonya’ya giden bazı kişilerin vize sürelerini aşması ve ülkede kaçak kalması, yetkililerin dikkatini çekti. Artan düzensiz göç nedeniyle Japonya hükümeti, Türkiye’den gelen yolculara yönelik daha sıkı denetimler uygulamaya başladı. Özellikle göçün yoğun olduğu bölgelerden gelen kişiler, havalimanlarında daha detaylı sorgulanmaya başlandı.

1995 sonrası dönemde uygulanan bu sıkı kontroller, zamanla teknolojinin gelişmesi ve göç politikalarının güncellenmesiyle birlikte etkisini kaybetti.

2000’li yıllarda Japonya’nın sınır güvenliği sistemlerini modernize etmesiyle birlikte, bu tür uygulamalar da büyük ölçüde sona erdi.

Bugün gelinen noktada ise durum oldukça net: Ordu doğumlu olmak, Japonya’ya giriş için bir engel değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gerekli şartları sağladıkları sürece Japonya’ya vizesiz seyahat edebiliyor.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
