Dünyada Tek O da Amasya'da: 600 Yıllık Osmanlı Hazinesi Türkiye'de Bulundu!

Yeşilırmak kıyısında, Leğenkaya Şelalesi’nin yanında bulunan bu alan, yapılan çalışmalarla birlikte yeniden dikkat çekmeye başladı. 1418 yılına tarihlenen kitabenin, Osmanlı’nın erken dönem vakıf geleneğini yansıtan bir belge olduğu belirtiliyor. Eserin, dönemin önde gelen devlet adamlarından Bayezid Paşa tarafından yaptırılan camiye ait vakfiye metni olduğu ifade ediliyor. Bu yönüyle sadece bir taş yazıt değil, aynı zamanda dönemin sosyal ve ekonomik düzenine ışık tutan bir kayıt niteliği taşıyor.

Bu eseri benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise işleniş biçimi. Kitabe, sonradan yerleştirilmiş bir taş üzerine değil, doğrudan ana kayanın yüzeyi düzeltilerek oluşturulmuş bir zemin üzerine kabartma olarak işlenmiş. Bu teknik, uzmanlara göre dünya üzerinde bilinen başka bir örnekte bulunmuyor.