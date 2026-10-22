Psikolojiye Göre En İyi Patronların Ortak Özellikleri
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Çalışanlarını dinleyen, emeklerini fark eden ve bir hata yapıldığında kimseyi küçük düşürmeden çözüme odaklanan yöneticiler, iş yerinin havasını baştan sona değiştirebiliyor. Liderlik üzerine yapılan araştırmalar da iyi bir patronu yalnızca işleri zamanında bitirtmesiyle değil, ekibinde kurduğu güven ortamıyla tanımlıyor. Empati, açık iletişim ve çalışanların gelişimine verilen destek bu tablonun tam merkezinde yer alıyor.
Kaynak: Gallup
Sizin patronunuz bu özelliklerden kaçına sahip?
Çalışanlarına kendilerini güvende hissettirirler
Empati kurmayı bilirler
Küçük başarıları bile takdir etmeyi ihmal etmezler
Eleştirirken kimseyi küçük düşürmezler
Herkese aynı ölçüyle yaklaşırlar
Mikro yönetimle çalışanlarının nefesini kesmezler
Ne istediklerini açık ve tutarlı biçimde anlatırlar
Çalışanlarının gelişimini kendilerine tehdit olarak görmezler
İşler ters gittiğinde suçu çalışanlarına yıkmazlar
Öfkelerini ekiplerinden çıkarmazlar
İyi bir patronu, ekibinin hangi koşullarda çalıştığı ele veriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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