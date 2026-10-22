Psikolojiye Göre En İyi Patronların Ortak Özellikleri

Kimi patron sabah selam vermeden odasına geçer, kimisi ise bir sorun çıktığında ilk kapısını çalacağınız kişidir. Aradaki fark yalnızca kişilikten ibaret değil; çalışanların işe nasıl baktığını, ne kadar konuştuğunu ve ekipte ne kadar kalmak istediğini de doğrudan etkileyebiliyor.

Psikoloji ve liderlik araştırmaları, iyi bir yöneticinin sertlik ya da yumuşaklıkla değil, bazı somut davranışlarla öne çıktığını gösteriyor. En iyi patronlarda sık görülen ortak özellikler şöyle: