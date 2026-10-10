WhatsApp'ta Patronun Dedikodusunu Yapan İşçi İçin Emsal Karar

Aynı işyerinde çalışan M.N. ve G.Ü. adlı iki işçi, WhatsApp üzerinden yazışarak işyerine dair görüşlerini paylaştı. İşveren, bu mesajların işyerinde olumsuz bir ortam yarattığını öne sürerek iki çalışanın da iş sözleşmesini feshetti.

M.N., feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesini talep ederek İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme ise davayı reddetti. İşverenin savunması şöyleydi: Yazışmalarda çalışma arkadaşları hakkında dedikodu yapılmış, bazı kişilere hakaret düzeyinde ifadeler kullanılmış ve bazı çalışanların gizlice çekilmiş fotoğrafları paylaşılmıştı. İşveren, bu nedenle iş ilişkisinin sürdürülmesinin beklenemeyeceğini savundu.