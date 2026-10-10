WhatsApp'ta Patronun Dedikodusunu Yapan İşçi İçin Emsal Karar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İşyerindeki arkadaşıyla WhatsApp'ta yazışan bir işçi, bu yazışmalar gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İlk derece mahkemesi işçiyi haksız bulsa da dosya istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, feshi geçersiz sayarak işçinin işe iadesine karar verdi. Yargıtay'ın kararına atıfta bulunularak emsal karara imza atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşveren "Dedikodu ve hakaret" Dedi, İş Mahkemesi davayı reddetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargıtay'ın emsal kararı hatırlatıldı: "WhatsApp grupları üçüncü kişilere kapalı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın