article/comments
article/share
Haberler
Gündem
WhatsApp'ta Patronun Dedikodusunu Yapan İşçi İçin Emsal Karar

WhatsApp'ta Patronun Dedikodusunu Yapan İşçi İçin Emsal Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 11:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İşyerindeki arkadaşıyla WhatsApp'ta yazışan bir işçi, bu yazışmalar gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İlk derece mahkemesi işçiyi haksız bulsa da dosya istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, feshi geçersiz sayarak işçinin işe iadesine karar verdi. Yargıtay'ın kararına atıfta bulunularak emsal karara imza atıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşveren "Dedikodu ve hakaret" Dedi, İş Mahkemesi davayı reddetti.

İşveren "Dedikodu ve hakaret" Dedi, İş Mahkemesi davayı reddetti.

Aynı işyerinde çalışan M.N. ve G.Ü. adlı iki işçi, WhatsApp üzerinden yazışarak işyerine dair görüşlerini paylaştı. İşveren, bu mesajların işyerinde olumsuz bir ortam yarattığını öne sürerek iki çalışanın da iş sözleşmesini feshetti.

M.N., feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesini talep ederek İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme ise davayı reddetti. İşverenin savunması şöyleydi: Yazışmalarda çalışma arkadaşları hakkında dedikodu yapılmış, bazı kişilere hakaret düzeyinde ifadeler kullanılmış ve bazı çalışanların gizlice çekilmiş fotoğrafları paylaşılmıştı. İşveren, bu nedenle iş ilişkisinin sürdürülmesinin beklenemeyeceğini savundu.

Yargıtay'ın emsal kararı hatırlatıldı: "WhatsApp grupları üçüncü kişilere kapalı."

Yargıtay'ın emsal kararı hatırlatıldı: "WhatsApp grupları üçüncü kişilere kapalı."

Davacının avukatı, ilk derece kararını istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen BAM 12. Hukuk Dairesi, gerekçesinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin benzer bir kararına atıfta bulundu.

Bu karara göre WhatsApp grupları üçüncü kişilere kapalı alanlardır. İşçilerin iş akışını aksatmadıkları sürece grup kurup birbirleriyle iletişim kurmaları yasak değildir. Söz konusu yazışmalar kişisel veri niteliği taşıyor; nasıl elde edildiği belli olmayan yazışmalara dayanılarak yapılan fesih ise haksız sayılıyor.

BAM, dosyada bu yazışmaların işyerinde herhangi bir olumsuzluğa yol açtığını gösteren bir delil bulunmadığına dikkat çekti. İşverenin, feshi haklı ya da geçerli kılacak bir neden ortaya koyamadığı sonucuna varıldı. Bunun üzerine ilk derece mahkemesinin kararı kaldırıldı; feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın