Çalışanların Mesajlarını Okumaya Çalışan Patron Yandı!
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), işverenlerin çalışanlarına tahsis ettiği e-posta ve iletişim kanallarını nasıl denetleyebileceğini netleştiren bir ilke kararı yayımladı. Karara göre işverenin sisteme teknik olarak erişebilmesi, çalışanın yazışmalarını okuma hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Gizli izleme hukuka uygun sayılmıyor; denetimden önce çalışanın somut ve açık biçimde bilgilendirilmesi gerekiyor. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, söz konusu kararı değerlendirdi.
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İşveren çalışan E-Postalarını okuyabilir mi?
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Karar, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor: İşvereniniz hangi kanalı, hangi gerekçeyle denetleyecekse bunu önceden size açıkça söylemek zorunda.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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