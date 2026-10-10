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Çalışanların Mesajlarını Okumaya Çalışan Patron Yandı!

Çalışanların Mesajlarını Okumaya Çalışan Patron Yandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 14:34
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), işverenlerin çalışanlarına tahsis ettiği e-posta ve iletişim kanallarını nasıl denetleyebileceğini netleştiren bir ilke kararı yayımladı. Karara göre işverenin sisteme teknik olarak erişebilmesi, çalışanın yazışmalarını okuma hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Gizli izleme hukuka uygun sayılmıyor; denetimden önce çalışanın somut ve açık biçimde bilgilendirilmesi gerekiyor. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, söz konusu kararı değerlendirdi.

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İşveren çalışan E-Postalarını okuyabilir mi?

İşveren çalışan E-Postalarını okuyabilir mi?

Çalışanın mailini, mesajını okumaya çalışan patron yandı! Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) kararı, yalnızca kurumsal e-posta hesaplarını ele almıyor. Şirket içi mesajlaşma sistemleri, anlık iletişim uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetim yazılımları ve çevrim içi toplantı kayıtları da aynı çerçevede değerlendiriliyor. Yani çalışanın iş için kullandığı hemen her dijital kanal, kişisel veri koruma kurallarının kapsamına giriyor.

Dikkat çeken bir ayrıntı da korumanın yazışmanın içeriğiyle sınırlı kalmaması. Kimin kiminle, hangi saatte yazıştığını gösteren trafik kayıtları da kişisel veri sayılıyor. İşverenin bu kayıtlara bakması da belirli şartlara bağlanıyor.

Çalışanın kişisel hesaplarına erişim ise doğrudan hukuka aykırı kabul ediliyor. Denetim yapılırken çalışanın özel yazışmaları ve yazıştığı üçüncü kişilerin verileri de gözetilmek zorunda.

Karar, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor: İşvereniniz hangi kanalı, hangi gerekçeyle denetleyecekse bunu önceden size açıkça söylemek zorunda.

Karar, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor: İşvereniniz hangi kanalı, hangi gerekçeyle denetleyecekse bunu önceden size açıkça söylemek zorunda.

SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre kararın en önemli noktalarından biri, açık rızanın işveren ile çalışan arasında öncelikli hukuki sebep olarak görülmemesi. Gerekçe, iki taraf arasındaki güç dengesizliği: Çalışanın 'hayır' deme şansı sınırlı olduğu için verdiği onayın özgür iradeyi yansıtmayabileceği vurgulanıyor.

Denetim için de kademeli bir yol öngörülüyor. İşverenin önce teknik tedbirlere başvurması, gerekirse ikinci adımda trafik kayıtlarına bakması, mesajların içeriğini incelemesinin ise en son aşamada gündeme gelmesi bekleniyor. Her aşamadan önce çalışana somut ve açık bir bilgilendirme yapılması şart.

İşten ayrılan çalışanların hesapları konusunda da net bir çizgi var: Bu hesapların kural olarak kapatılması gerekiyor.

Karar, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor; çünkü işyerinde kullanılan dijital araçlar çoğaldıkça kimin neye ne kadar bakabileceği sorusu da daha sık gündeme geliyor. Çalışanlar açısından pratik anlamı şu: İşvereniniz hangi kanalı, hangi gerekçeyle denetleyecekse bunu önceden size açıkça söylemek zorunda.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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