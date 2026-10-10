Çalışanların Mesajlarını Okumaya Çalışan Patron Yandı!

SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre kararın en önemli noktalarından biri, açık rızanın işveren ile çalışan arasında öncelikli hukuki sebep olarak görülmemesi. Gerekçe, iki taraf arasındaki güç dengesizliği: Çalışanın 'hayır' deme şansı sınırlı olduğu için verdiği onayın özgür iradeyi yansıtmayabileceği vurgulanıyor.

Denetim için de kademeli bir yol öngörülüyor. İşverenin önce teknik tedbirlere başvurması, gerekirse ikinci adımda trafik kayıtlarına bakması, mesajların içeriğini incelemesinin ise en son aşamada gündeme gelmesi bekleniyor. Her aşamadan önce çalışana somut ve açık bir bilgilendirme yapılması şart.

İşten ayrılan çalışanların hesapları konusunda da net bir çizgi var: Bu hesapların kural olarak kapatılması gerekiyor.

Karar, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor; çünkü işyerinde kullanılan dijital araçlar çoğaldıkça kimin neye ne kadar bakabileceği sorusu da daha sık gündeme geliyor. Çalışanlar açısından pratik anlamı şu: İşvereniniz hangi kanalı, hangi gerekçeyle denetleyecekse bunu önceden size açıkça söylemek zorunda.