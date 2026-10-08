Kurumsal E-Posta Denetiminde Yeni Dönem: KVKK İşverenin Yetkisine Sınır Getirdi
Kurumsal e-posta hesabı işverene ait olsa da çalışanın yazışmalarını dilediği zaman okuması artık mümkün olmayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/2035 sayılı ilke kararı, 8 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar, işverenlerin çalışanlara tahsis ettiği kurumsal e-posta hesaplarını ve işin yürütülmesinde kullanılan diğer iletişim kanallarını denetlerken uyması gereken usul ve esasları belirliyor. Çalışanın önceden ayrıntılı biçimde bilgilendirilmesi, denetimin amacıyla orantılı olması ve yazışma içeriğine yalnızca somut şüphe halinde bakılabilmesi kararın ana çizgilerini oluşturuyor. Yani 'hesap şirketin' savunması tek başına yetmiyor.
Kurumsal e-posta işverene ait olsa da denetim yetkisi sınırsız değil
İçeriğe bakmak için somut şüphe ve yetersiz kalan trafik kaydı şartı aranıyor
İşten ayrılan çalışanın hesabı kural olarak yeni erişimlere kapatılacak
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