Kurumsal E-Posta Denetiminde Yeni Dönem: KVKK İşverenin Yetkisine Sınır Getirdi

Kurul, ilke kararını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15. maddesinin altıncı fıkrasına dayanarak aldı. Bu hüküm, yapılan incelemede ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi halinde Kurul'a ilke kararı alma ve yayımlama yetkisi veriyor.

Karar yalnızca e-posta ile sınırlı değil. Kurum içi mesajlaşma uygulamaları, kurumsal anlık iletişim hesapları, müşteri ilişkileri sistemleri ve toplantı platformlarının sohbet ile kayıt alanları da kapsama giriyor. Kurul'un çıkış noktası net: iletişim aracının işverene ait olması, o araç üzerindeki yazışmalara sınırsız erişim hakkı doğurmuyor.

İşverenlerin çalışanı bilgilendirmesi de artık 'kurumsal e-posta denetlenebilir' gibi genel bir cümleyle geçiştirilemeyecek. Denetimin hukuki sebebi, amacı, kapsamı ve yöntemi ayrıntılı biçimde açıklanmak zorunda. Gizli izleme ise kararda hukuka aykırı olarak değerlendiriliyor.