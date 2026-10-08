Behzat Uygur’un Oyuncu Oğlu Nejat Uygur’dan Açık Sözlü Çıkış: “Sizin Oyuncu Olma Şansınız Çok Daha Düşük”
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Nejat Uygur, oyunculuğa başlamak isteyenlere kendi konumu üzerinden seslendi. Behzat Uygur’un oğlu ve adını taşıdığı usta tiyatrocunun torunu olan oyuncu, sektörde herkesin aynı şansa sahip olmadığını söyledi. Ünlü bir aileden gelmenin sağladığı avantajı kabul eden sözleri dikkat çekti. Uygur, kendisiyle sektöre dışarıdan girmek isteyenler arasındaki farkı tek cümlede anlattı.
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Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur, ailesinin oyunculuk geleneğini üçüncü kuşağa taşıdı.
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Dedesinin adını taşıyan Nejat Uygur da oyunculuğu seçti; ancak herkesin aynı şansla başlamadığını açıkça söyledi.
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