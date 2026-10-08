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Behzat Uygur’un Oyuncu Oğlu Nejat Uygur’dan Açık Sözlü Çıkış: “Sizin Oyuncu Olma Şansınız Çok Daha Düşük”

Behzat Uygur’un Oyuncu Oğlu Nejat Uygur’dan Açık Sözlü Çıkış: “Sizin Oyuncu Olma Şansınız Çok Daha Düşük”

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
08.10.2026 - 13:01
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Nejat Uygur, oyunculuğa başlamak isteyenlere kendi konumu üzerinden seslendi. Behzat Uygur’un oğlu ve adını taşıdığı usta tiyatrocunun torunu olan oyuncu, sektörde herkesin aynı şansa sahip olmadığını söyledi. Ünlü bir aileden gelmenin sağladığı avantajı kabul eden sözleri dikkat çekti. Uygur, kendisiyle sektöre dışarıdan girmek isteyenler arasındaki farkı tek cümlede anlattı.

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Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur, ailesinin oyunculuk geleneğini üçüncü kuşağa taşıdı.

Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur, ailesinin oyunculuk geleneğini üçüncü kuşağa taşıdı.

Uygur soyadı, sahnede birkaç kuşağı buluşturuyor! Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur’un ardından oğulları Süheyl ve Behzat Uygur da aynı yolda ilerledi. Babalarının tiyatrosunda yetişen kardeşler, birlikte sahneledikleri oyunların yanında televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle Şahane Pazar, ikilinin ekranla özdeşleşen işlerinden biri oldu.

Behzat Uygur’un aile hayatında ise uzun yıllardır Çiğdem Uygur var. 1990 yılında evlenen çiftin Nejat ve Behzat adında iki oğlu bulunuyor. Böylece ailede hem dedenin hem de babanın adı yeni kuşakta yaşamaya devam ediyor.

Dedesiyle aynı adı taşıyan Nejat Uygur, 1 Ocak 1995’te İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuğa yönelen genç Uygur’u ilk olarak sosyal medyada paylaştığı kısa, eğlenceli Vine videolarıyla tanıyanlar da var. Televizyonda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayan işlerinden biri ise Bizim Hikaye oldu. Hazal Kaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizide Hikmet karakterini canlandırdı. 

Bir yanda dedesinin tiyatro mirası, diğer yanda babasının ve amcasının sahne çalışmaları… Nejat Uygur, mesleği yakından tanıyan bir ailenin içinde büyüdü. Oyunculuk yolculuğunda taşıdığı soyadı da doğal olarak kendisiyle birlikte anıldı. Son açıklamasında ise tam bu noktaya, sektöre adım atarken herkesin aynı koşullarda başlamadığına değindi.

Dedesinin adını taşıyan Nejat Uygur da oyunculuğu seçti; ancak herkesin aynı şansla başlamadığını açıkça söyledi.

Ailede Nejat Uygur ismini taşıyan iki kuşak da oyuncu! Türk tiyatrosunun unutulmaz komedi ustası Nejat Uygur’un torunu, babası Behzat Uygur’un da izinden giderek oyunculuğa yöneldi. İlk olarak sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla tanınan genç oyuncu, ardından Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Hikmet karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Nejat Uygur, oyunculuk yolculuğunu anlatırken ailesinin tanınırlığının sağladığı avantajı da kabul etti. Oyuncu olma hayali kuranlara seslendiği açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Sizin oyuncu olma şansınız benim oyuncu olma şansımdan çok daha düşük.”

Hem dedesi hem de babası oyuncu olan Uygur, bu sözleriyle sektöre dışarıdan girmek isteyen biriyle aynı başlangıç noktasında olmadığını dile getirdi. Açıklamasının dikkat çeken tarafı da kendi konumunu bu karşılaştırmanın dışında tutmamasıydı. Oyunculukla iç içe büyüdüğü ailesinin ve taşıdığı soyadının, mesleğe adım atma şansında fark yarattığını açıkça kabul etti.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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