Behzat Uygur’un Oyuncu Oğlu Nejat Uygur’dan Açık Sözlü Çıkış: “Sizin Oyuncu Olma Şansınız Çok Daha Düşük”

Uygur soyadı, sahnede birkaç kuşağı buluşturuyor! Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur’un ardından oğulları Süheyl ve Behzat Uygur da aynı yolda ilerledi. Babalarının tiyatrosunda yetişen kardeşler, birlikte sahneledikleri oyunların yanında televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle Şahane Pazar, ikilinin ekranla özdeşleşen işlerinden biri oldu.

Behzat Uygur’un aile hayatında ise uzun yıllardır Çiğdem Uygur var. 1990 yılında evlenen çiftin Nejat ve Behzat adında iki oğlu bulunuyor. Böylece ailede hem dedenin hem de babanın adı yeni kuşakta yaşamaya devam ediyor.

Dedesiyle aynı adı taşıyan Nejat Uygur, 1 Ocak 1995’te İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuğa yönelen genç Uygur’u ilk olarak sosyal medyada paylaştığı kısa, eğlenceli Vine videolarıyla tanıyanlar da var. Televizyonda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayan işlerinden biri ise Bizim Hikaye oldu. Hazal Kaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizide Hikmet karakterini canlandırdı.

Bir yanda dedesinin tiyatro mirası, diğer yanda babasının ve amcasının sahne çalışmaları… Nejat Uygur, mesleği yakından tanıyan bir ailenin içinde büyüdü. Oyunculuk yolculuğunda taşıdığı soyadı da doğal olarak kendisiyle birlikte anıldı. Son açıklamasında ise tam bu noktaya, sektöre adım atarken herkesin aynı koşullarda başlamadığına değindi.