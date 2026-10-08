Tek Bir Harf Şirketi Batırdı: Yanlış Kayıt 250 Kişiyi İşsiz Bıraktı
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Resmi bir kayıttaki küçük bir yazım farkı çoğu zaman fark edilmeden geçip gidiyor. İngiltere'de 2009'da şirket siciline fazladan yazılan tek bir 's' harfi ise Galler'deki köklü bir çelik şirketini tasfiye ediliyor gibi gösterdi. Hata üç gün içinde düzeltildi ama şirket iki ay dolmadan kayyum yönetimine girdi.
Ayrıntılar haberimizde.
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Tasfiye kararı aslında adı neredeyse aynı olan başka bir şirket içindi.
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Sicil düzeltildi ama yanlış bilgi çoktan kredi kuruluşlarına ulaşmıştı.
Mahkeme, şirketin çöküşünden Companies House'u sorumlu tuttu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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