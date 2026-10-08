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Tek Bir Harf Şirketi Batırdı: Yanlış Kayıt 250 Kişiyi İşsiz Bıraktı

Tek Bir Harf Şirketi Batırdı: Yanlış Kayıt 250 Kişiyi İşsiz Bıraktı

İngiltere
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 13:01
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Resmi bir kayıttaki küçük bir yazım farkı çoğu zaman fark edilmeden geçip gidiyor. İngiltere'de 2009'da şirket siciline fazladan yazılan tek bir 's' harfi ise Galler'deki köklü bir çelik şirketini tasfiye ediliyor gibi gösterdi. Hata üç gün içinde düzeltildi ama şirket iki ay dolmadan kayyum yönetimine girdi.

Ayrıntılar haberimizde.

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Tasfiye kararı aslında adı neredeyse aynı olan başka bir şirket içindi.

Tasfiye kararı aslında adı neredeyse aynı olan başka bir şirket içindi.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 28 Ocak 2009'da Manchester merkezli Taylor and Son Limited için tasfiye kararı verdi. Karar, resmi şirket sicilini tutan Companies House'a şirket numarası olmadan ulaştı. Kurallara göre numarasız belgenin reddedilmesi gerekiyordu ama 33 yıllık deneyime sahip bir memur numarayı sistemde isimle aradı.

Memur 20 Şubat'ta kararı yanlışlıkla Galler'deki Taylor and Sons Limited'in kaydına işledi. İki şirket arasında hiçbir bağ yoktu. Memur o gün yaklaşık 200 belge işledi, yani her birine ortalama iki dakika ayırabildi.

Sicil düzeltildi ama yanlış bilgi çoktan kredi kuruluşlarına ulaşmıştı.

Sicil düzeltildi ama yanlış bilgi çoktan kredi kuruluşlarına ulaşmıştı.

Hatayı 23 Şubat sabahı şirketin muhasebecisi fark etti ve sicilin internetteki kayıtları aynı gün temizlendi. Ancak bilgi, 21 Şubat'ta Experian ve Equifax gibi kuruluşlara giden günlük veri paketlerine girmişti. Bu paketlerden biri 10 Mart'a kadar düzeltilmedi, diğer ikisi ise yanlış bilgiyi şirketin son gününe kadar taşıdı.

Söylenti kısa sürede yayıldı. Tedarikçiler eski borçların hemen ödenmesini istedi, en büyük müşteri Corus da şirketle çalışmayı bıraktı. Nakdi tükenen ve bankadan ek kredi alamayan şirket 9 Nisan 2009'da kayyum yönetimine girdi, 250 kişi işini kaybetti.

Mahkeme, şirketin çöküşünden Companies House'u sorumlu tuttu.

Mahkeme, şirketin çöküşünden Companies House'u sorumlu tuttu.

Şirketin genel müdürü Philip Davison Sebry, ihmal gerekçesiyle tazminat davası açtı. Yargıç Edis, Ocak 2015'teki kararında şirketin kayyuma devredilmesinin nedeninin bu hata olduğunu kabul etti. Kararda, sicile tasfiye kararı işlenirken doğru şirketin seçilmesi için özen gösterme yükümlülüğü bulunduğu belirtildi.

Tazminat miktarı ayrı bir duruşmaya bırakıldı. Davison Sebry'nin avukatları talebin değerini 8,8 milyon sterlin olarak hesapladı. Companies House'un tasfiye biriminde çalışanlar da bu davanın ardından kararlarla birlikte şirket numarasının gönderilmesini şart koşmaya başladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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