Tek Bir Harf Şirketi Batırdı: Yanlış Kayıt 250 Kişiyi İşsiz Bıraktı

Hatayı 23 Şubat sabahı şirketin muhasebecisi fark etti ve sicilin internetteki kayıtları aynı gün temizlendi. Ancak bilgi, 21 Şubat'ta Experian ve Equifax gibi kuruluşlara giden günlük veri paketlerine girmişti. Bu paketlerden biri 10 Mart'a kadar düzeltilmedi, diğer ikisi ise yanlış bilgiyi şirketin son gününe kadar taşıdı.

Söylenti kısa sürede yayıldı. Tedarikçiler eski borçların hemen ödenmesini istedi, en büyük müşteri Corus da şirketle çalışmayı bıraktı. Nakdi tükenen ve bankadan ek kredi alamayan şirket 9 Nisan 2009'da kayyum yönetimine girdi, 250 kişi işini kaybetti.