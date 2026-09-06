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Uçakta İnternet Kullanımına 'Açık Rıza' Freni: KVKK Ceza Yağdırdı!

Uçakta İnternet Kullanımına 'Açık Rıza' Freni: KVKK Ceza Yağdırdı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 10:25
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Uçak yolculuğunda internet kullanmak isteyen yolcudan açık rıza şartı istenmesi KVKK engeline takıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)  pek çok yolcunun farkında olmadan kabul ettiği veritabanı onayları ve veri paylaşımı şartları için düğmeye bastı.

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Uçuş esnasında sunulan internet erişimiyle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) emsal niteliğinde bir karar geldi.

Uçuş esnasında sunulan internet erişimiyle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) emsal niteliğinde bir karar geldi.

Uçakta Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyen yolculara kişisel verilerinin işlenmesi için 'açık rıza' dayatmasında bulunan internet servis sağlayıcısına 90 bin lira idari para cezası kesildi.

Bir havayolu seferinde sunulan uçak içi internet hizmetini kullanmak isteyen bir yolcu, sisteme bağlanmaya çalıştığında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik onay (açık rıza) kutucuğunu işaretlemeye zorlandı. Verilerinin işlenmesini istemediği halde internet hizmetini başka türlü kullanamayacağını fark eden yolcu, durumu KVKK’ya taşıyarak şikayetçi oldu. Şikayeti incelemeye alan KVKK, yaptığı değerlendirmede veri sorumlusunun direkt olarak hizmeti sunan internet servis sağlayıcısı olduğunu tespit etti. Kurum; bir hizmetin sunulmasını, ilgili kişinin açık rıza vermesi şartına bağlamanın mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

Kararda, kişisel verilerin işlenebilmesi için Kanun'da açık rıza dışında farklı hukuki sebeplerin de yer aldığı hatırlatılırken, servis sağlayıcısının sunduğu dayatmalı uygulamanın 'hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk' ilkesini ihlal ettiği vurgulandı.

Bu ihlal nedeniyle ilgili internet servis sağlayıcısına 90 bin TL ceza uygulanmasına karar verildi. Decision, uçak içi eğlence ve bağlantı sistemlerinde verilerin nasıl toplanması gerektiğine dair tüm sağlayıcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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