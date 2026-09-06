Uçakta İnternet Kullanımına 'Açık Rıza' Freni: KVKK Ceza Yağdırdı!

Uçakta Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyen yolculara kişisel verilerinin işlenmesi için 'açık rıza' dayatmasında bulunan internet servis sağlayıcısına 90 bin lira idari para cezası kesildi.

Bir havayolu seferinde sunulan uçak içi internet hizmetini kullanmak isteyen bir yolcu, sisteme bağlanmaya çalıştığında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik onay (açık rıza) kutucuğunu işaretlemeye zorlandı. Verilerinin işlenmesini istemediği halde internet hizmetini başka türlü kullanamayacağını fark eden yolcu, durumu KVKK’ya taşıyarak şikayetçi oldu. Şikayeti incelemeye alan KVKK, yaptığı değerlendirmede veri sorumlusunun direkt olarak hizmeti sunan internet servis sağlayıcısı olduğunu tespit etti. Kurum; bir hizmetin sunulmasını, ilgili kişinin açık rıza vermesi şartına bağlamanın mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

Kararda, kişisel verilerin işlenebilmesi için Kanun'da açık rıza dışında farklı hukuki sebeplerin de yer aldığı hatırlatılırken, servis sağlayıcısının sunduğu dayatmalı uygulamanın 'hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk' ilkesini ihlal ettiği vurgulandı.

Bu ihlal nedeniyle ilgili internet servis sağlayıcısına 90 bin TL ceza uygulanmasına karar verildi. Decision, uçak içi eğlence ve bağlantı sistemlerinde verilerin nasıl toplanması gerektiğine dair tüm sağlayıcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.