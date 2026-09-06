Uçakta İnternet Kullanımına 'Açık Rıza' Freni: KVKK Ceza Yağdırdı!
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Uçak yolculuğunda internet kullanmak isteyen yolcudan açık rıza şartı istenmesi KVKK engeline takıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) pek çok yolcunun farkında olmadan kabul ettiği veritabanı onayları ve veri paylaşımı şartları için düğmeye bastı.
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Uçuş esnasında sunulan internet erişimiyle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) emsal niteliğinde bir karar geldi.
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