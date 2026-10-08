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Berna Laçin Kimdir, Kaç Yaşında? Berna Laçin Neden Gözaltına Alındı?

Berna Laçin Kimdir, Kaç Yaşında? Berna Laçin Neden Gözaltına Alındı?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 13:05
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'Böyle mi Olacaktı' dizisindeki Alev rolüyle hafızalara kazınan Berna Laçin, uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yer alıyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Laçin'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Berna Laçin kimdir, kaç yaşında? Berna Laçin neden gözaltına alındı, serbest bırakıldı mı? 

İşte merak edilenler.

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Berna Laçin Kimdir?

Berna Laçin Kimdir?

1970 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Laçin, oyunculuk kariyerine tiyatroyla başladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan oyuncu, 1990'lı yıllardan itibaren televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı.

Laçin, özellikle Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Evdeki Yabancı, Bir Dilim Aşk ve Belalı Baldız gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğun yanı sıra farklı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Laçin, tiyatro sahnesindeki çalışmalarını da sürdürdü.

Berna Laçin Kaç Yaşında?

20 Ağustos 1970 doğumlu olan Berna Laçin, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. 

Berna Laçin Aslen Nereli?

Berna Laçin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Çocukluk ve eğitim yıllarını da İzmir'de geçiren Laçin, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Babasının askeri pilot olduğu bilgisi de biyografilerinde yer alıyor.

Laçin, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanmasının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve eğitim hayatına burada devam etti.

Berna Laçin'in Oyunculuk Kariyeri

Berna Laçin'in Oyunculuk Kariyeri

Berna Laçin'in oyunculuk kariyerinin temelinde tiyatro eğitimi bulunuyor. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Laçin, sahne çalışmalarının ardından televizyon ve sinema projelerinde rol almaya başladı.

1990'lı yıllarda ekranlarda görünmeye başlayan oyuncu, farklı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Bunun yanında tiyatro sahnesinde Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yeni Baştan, Dönme Dolap ve Hoşgeldin Boyacı gibi oyunlarda rol aldı.

Berna Laçin Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Berna Laçin Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Berna Laçin, oyunculuk kariyerine 1990 yılında Sevdiğim Adam dizisiyle başladı. Aynı yıl Koltuk Belası filminde de rol alan oyuncu, özellikle 1990'ların ortalarından itibaren yer aldığı yapımlarla tanındı. Laçin'in rol aldığı dizi ve filmler ise şu şekilde:

Berna Laçin Rol Aldığı Diziler:

  • 1990 – Sevdiğim Adam

  • 1991 – Yarına Gülümsemek

  • 1993 – Barışta Savaşanlar

  • 1995 – Gökkuşağı

  • 1995 – Sahte Dünyalar

  • 1997 – İlk Aşk

  • 1997 – Böyle mi Olacaktı

  • 1998 – Ateş Dansı

  • 2000 – Evdeki Yabancı

  • 2002 – Seni Yaşatacağım

  • 2004 – Bir Dilim Aşk

  • 2005 – Belalı Baldız

  • 2007 – Yıldızlar Savaşı

  • 2013-2014 – Aşk Ekmek Hayaller

Berna Laçin Rol Aldığı Filmler:

  • 1990 – Koltuk Belası

  • 1993 – Kızılırmak Karakoyun

  • 1995 – Bir Kadının Anatomisi

  • 2010 – Bekle Beni

  • 2019 – Merhaba Güzel Vatanım

Oyunculuğunun yanı sıra televizyon programlarında da sunuculuk yapan Berna Laçin, 2009 yılında 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programını sundu. Daha sonra 2010 yılında “Her Şey İçin Berna Laçin”, 2011 yılında ise “Yerden Göğe” adlı programlarla izleyici karşısına çıktı.

Berna Laçin Evli mi? Eşi Kim?

Berna Laçin Evli mi? Eşi Kim?

Evet. Berna Laçin, 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlendi. Çiftin evliliği 2026 yılı itibarıyla 30 yılı geride bırakmış durumda.

Tolga Eşiz, kamuoyunda daha çok Berna Laçin'in eşi olarak biliniyor ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Berna Laçin’in Çocuğu Var mı?

Berna Laçin ve Tolga Eşiz çiftinin Ada adında bir kızları bulunuyor.

Berna Laçin Neden Gözaltına Alındı?

Berna Laçin Neden Gözaltına Alındı?

Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından 

“İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Laçin'in Üsküdar'daki evinde de arama yapıldı.

Berna Laçin Serbest Bırakıldı mı?

8 Ekim 2026 itibarıyla Berna Laçin'in gözaltı süreci devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Laçin'in emniyette ifade vereceği ve 8 Ekim'de SEGBİS üzerinden hakimlik karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Bu nedenle şu aşamada Laçin'in serbest bırakıldığı ya da tutuklandığı yönünde kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Sürecin, hakimlikte yapılacak işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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