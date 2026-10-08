Berna Laçin Kimdir, Kaç Yaşında? Berna Laçin Neden Gözaltına Alındı?

1970 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Laçin, oyunculuk kariyerine tiyatroyla başladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan oyuncu, 1990'lı yıllardan itibaren televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı.

Laçin, özellikle Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Evdeki Yabancı, Bir Dilim Aşk ve Belalı Baldız gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğun yanı sıra farklı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Laçin, tiyatro sahnesindeki çalışmalarını da sürdürdü.

Berna Laçin Kaç Yaşında?

20 Ağustos 1970 doğumlu olan Berna Laçin, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

Berna Laçin Aslen Nereli?

Berna Laçin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Çocukluk ve eğitim yıllarını da İzmir'de geçiren Laçin, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Babasının askeri pilot olduğu bilgisi de biyografilerinde yer alıyor.

Laçin, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanmasının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve eğitim hayatına burada devam etti.