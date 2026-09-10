Instagram'ı Kasıp Kavuran 80'ler Akımına KVKK'dan Uyarı: Biyometrik Verileriniz İşlenebilir!

Akımın çalışma mantığı basit: Kullanıcı güncel bir fotoğrafını ChatGPT, Gemini ya da Grok gibi araçlara yüklüyor, ardından 'bu fotoğrafı 1980'lerin ortasında çekilmiş gibi yeniden oluştur, yüzümü koru, döneme uygun kıyafet, saç ve aksesuar ekle, analog film grenini ver' tarzında bir komut veriyor. Çıkan kare, gerçek bir aile albümünden çıkmış gibi görünüyor.

Ünlüler akıma hızlı katıldı. Şükrü Özyıldız bebeklik fotoğrafıyla dahil oldu; Nebahat Çehre ise yapay zekâya hiç ihtiyaç duymadan 80'lerde çekilmiş gerçek bir karesini paylaştı ve paylaşımı akımın en çok konuşulan görseline dönüştü.

Ancak her paylaşımın arkasında bir yapay zekâ servisine yüklenmiş en az bir yüz fotoğrafı var. KVKK'nın devreye girdiği nokta da tam olarak burası.