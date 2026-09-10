Instagram'ı Kasıp Kavuran 80'ler Akımına KVKK'dan Uyarı: Biyometrik Verileriniz İşlenebilir!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yapay zekâ ile üretilen 80'ler tarzı portreler günlerdir Instagram akışlarını doldururken, uyarı beklenmedik bir yerden geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 10 Eylül günü sosyal medya hesabından #80lerchallenge etiketini doğrudan işaret eden bir paylaşım yaptı. Kurumun altını çizdiği risk şu: Nostalji karesi için yüklediğiniz fotoğraf, biyometrik verilerinizin işlenmesine kapı açabiliyor.
[Kaynak: KVKK]
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir haftadır Instagram'da kim varsa 1980'lere ışınlandı; kabarık saçlar ve analog film dokusu akımın imzası oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
KVKK akımın tam ortasında devreye girdi: "Fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir."
Asıl sorun şu: Şifrenizi de telefon numaranızı da değiştirebilirsiniz ama yüzünüzü değiştiremezsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın