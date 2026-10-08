Okullar Başladı Ama Eğlence Bitmedi! Çocuklar İçin 9 Etkinlik Önerisi
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Okulların açılmasıyla birlikte haftalık programlar da yavaş yavaş dolmaya başladı. Okul takvimi ve kurslar derken tempo artmış olsa da hafta sonlarını tamamen ödevlere ayırmaya gerek yok. Üstelik bu sezon İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerde çocukları bekleyen birbirinden eğlenceli etkinlikler var.
Sevilen masal karakterlerinin hikayelerinden stand-up gösterilerine kadar çocuklarla birlikte katılınacak en renkli etkinlikleri derledik!
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1. Arı Maya Bal Kovanı
2. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu
3. Keloğlan
4. Çocuk Stand-Up
5. Komşum Viyol Ailesi
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6. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nda
7. Güldüy Güldüy Çocuk
8. Oliver Twist
9. Winnie The Pooh
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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