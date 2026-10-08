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Okullar Başladı Ama Eğlence Bitmedi! Çocuklar İçin 9 Etkinlik Önerisi

etiket Okullar Başladı Ama Eğlence Bitmedi! Çocuklar İçin 9 Etkinlik Önerisi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
08.10.2026 - 13:01
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Okulların açılmasıyla birlikte haftalık programlar da yavaş yavaş dolmaya başladı. Okul takvimi ve kurslar derken tempo artmış olsa da hafta sonlarını tamamen ödevlere ayırmaya gerek yok. Üstelik bu sezon İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerde çocukları bekleyen birbirinden eğlenceli etkinlikler var. 

Sevilen masal karakterlerinin hikayelerinden stand-up gösterilerine kadar çocuklarla birlikte katılınacak en renkli etkinlikleri derledik!

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1. Arı Maya Bal Kovanı

1. Arı Maya Bal Kovanı

Çocuklara sevginin gücünü anlatan bir etkinlik ancak bu kadar keyifli olabilirdi. Arı Maya'nın pozitif dilini müzikalle birleştiren bu çocuk oyunu, minik seyircilerin kalbine dokunmayı hedefliyor. Ana teması olan iyilik ve empati ile aynı zamanda yetişkinlere de çok önemli mesajlar veriyor.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

2. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu

2. 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu

Jules Verne’in klasikleşmiş fantastik romanından uyarlanan 80 Günde Dünya Turu Müzikli Çocuk Tiyatrosu, tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşuyor. Trenlerden gemilere, vahşi hayvanlardan sirklere kadar yolculuk boyunca onları pek çok farklı serüven bekliyor.

Dostluk, sevgi, başarmak ve çok daha fazlası bu tiyatronun ana konularından. Üstelik etkinlik İstanbul'dan Bodrum'a kadar birçok şehri geziyor.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

3. Keloğlan

3. Keloğlan

En sevilen masal karakterlerinden olan Keloğlan, tiyatro sahnesinde çocukları güldürmeye devam ediyor. Masallardan gelen bu tanıdık kahraman, çocukları tiyatroya alıştırmak için harika bir seçim. 

Üstelik etkinlik takvimi Ekim ayında farklı tarihlere yayılıyor!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

4. Çocuk Stand-Up

4. Çocuk Stand-Up

Metin Zakoğlu'nun çocuklara özel olarak hazırladığı bu gösteri, stand-up'ın sadece yetişkinler için olduğu fikrini tamamen yıkıyor. 3-8 yaş aralığında çocuklara hitap eden etkinlik, anne babaları da bu dünyaya dahil ediyor. 

Yaklaşık 30 dakika çocukları ve ebeveynleri farklı oyunlara dahil ederek arkadaşlığa davet ediyor. Üstelik Ekim boyunca farklı tarihlerde izleyiciyle buluşuyor.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

5. Komşum Viyol Ailesi

5. Komşum Viyol Ailesi

Komşum Viyol Ailesi, müzikli oyun, kukla tiyatrosu ve komediyi aynı sahnede buluşturan oldukça farklı bir çocuk oyunu. Hikayenin merkezinde müzikten pek hoşlanmayan Silensiya ile son derece neşeli Viyol Ailesi var. 

4 yaş üzeri çocuklar için hazırlanan oyun, çocukları çello, keman, kontrbas gibi farklı enstrümanlarla tanıştırmak için harika bir seçenek.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

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6. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nda

6. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nda

Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nda, Willy Wonka’nın gizemli fabrikasını bu kez tiyatro sahnesine taşıyor. Beş altın bileti bulan çocukların daha önce kimsenin görmediği fabrikaya girmesiyle başlayan hikaye, Charlie’nin beklenmedik macerasıyla devam ediyor.

Dansın ve seyircinin de oyuna eşlik ettiği bu eğlenceli yapım, farklı tarihlerde izleyici karşısına çıkıyor.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

7. Güldüy Güldüy Çocuk

7. Güldüy Güldüy Çocuk

Okul haftasının arasına bolca kahkaha ve çocuk eğlencesi eklemek için Güldüy Güldüy Çocuk'tan daha iyi bi seçenek olmayabilir. Ezo Sunal moderatörlüğünde hazırlanan komedi gösterisinin merkezinde çocuk oyuncular ve skeçler yer alıyor. Çocukların kendi yaş grubundan oyuncuları sahnede görmesi bu formatın en güçlü özelliği.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

8. Oliver Twist

8. Oliver Twist

Charles Dickens'ın yetişkinlere ve çocuklara aynı anda hitap eden klasikleşmiş hikayesi Oliver Twist, bu kez Ankara ve Eskişehir'de çocuklar için sahneleniyor. Tertemiz kalbiyle kötülüğe göğüs geren baş kahraman, hem çocukları hem ebeveynleri ilham verici bir serüvene çıkarıyor.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

9. Winnie The Pooh

9. Winnie The Pooh

Bir zamanların en sevilen çizgi film kahramanlarından olan Winnie The Pooh, yakın arkadaşı Christopher Robin'le birlikte bu kez sahneye adım atıyor. Tavşan, Piglet ve Baykuş gibi orman sakinlerinin eşlik ettiği oyun, dostluğun ve kardeşliğin önemini hatırlamak için en iyi seçeneklerden biri.

Üstelik farklı tarih ve saat seçenekleri de mevcut.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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