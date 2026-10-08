Okullar Başladı Ama Eğlence Bitmedi! Çocuklar İçin 9 Etkinlik Önerisi

Metin Zakoğlu'nun çocuklara özel olarak hazırladığı bu gösteri, stand-up'ın sadece yetişkinler için olduğu fikrini tamamen yıkıyor. 3-8 yaş aralığında çocuklara hitap eden etkinlik, anne babaları da bu dünyaya dahil ediyor.

Yaklaşık 30 dakika çocukları ve ebeveynleri farklı oyunlara dahil ederek arkadaşlığa davet ediyor. Üstelik Ekim boyunca farklı tarihlerde izleyiciyle buluşuyor.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo üzerinden alabilirsin.