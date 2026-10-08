article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dokuzuncu Ameliyatın Ardından Hastane Odasından Seslendi: Danla Bilic'ten Taburculuk İçin Üzen Bir Haber!

Dokuzuncu Ameliyatın Ardından Hastane Odasından Seslendi: Danla Bilic'ten Taburculuk İçin Üzen Bir Haber!

fenomen
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
08.10.2026 - 10:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kalçasındaki dolgu yüzünden defalarca ameliyat masasına yatan Danla Bilic'ten takipçilerini üzen bir paylaşım geldi. Altı saat süren son ameliyatının üzerinden günler geçmesine rağmen hastanede kalan fenomen, yatağından yeni bir story yayınladı. Ünlü ismin taburculukla ilgili söyledikleri ise hayranlarının yüzünü pek güldürmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Danla Bilic, YouTube videolarıyla ünlenen ve yıllardır dolgu kabusuyla boğuşan bir sosyal medya fenomeni.

Danla Bilic, YouTube videolarıyla ünlenen ve yıllardır dolgu kabusuyla boğuşan bir sosyal medya fenomeni.

Danla Bilic, YouTube'da paylaştığı makyaj ve günlük yaşam videolarıyla 2010'ların ortasında tanınmaya başladı. Esprili dili ve filtresiz paylaşımlarıyla sevilen ünlü isim, son yıllarda ise gündeme daha çok sağlık sorunlarıyla geliyor.

Her şeyin başlangıcı, yıllar önce kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusu. Bilic'in anlattığına göre dolgu vücudunda erimeden yayıldı, iki yıl önce enfeksiyona dönüştü ve bir ayını hastanede geçirmesine neden oldu. Ünlü isim, maddenin kaburgalarından diz kapağına kadar dağıldığını anlatırken 'Dolgu asla erimiyor, vücutta hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor' sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti. O günden beri takipçilerine hep aynı çağrıyı yapıyor: 'Yalvarıyorum yaptırmayın.'

Eylülde sekizinci kez bıçak altına yatan Danla Bilic, ekimin ilk günlerinde altı saatlik ameliyat geçirdi.

Eylülde sekizinci kez bıçak altına yatan Danla Bilic, ekimin ilk günlerinde altı saatlik ameliyat geçirdi.

Peki Danla Bilic ne ameliyatı oldu? Fenomenin hastane mesaisi eylül ortasında yeniden başladı ve dolgu nedeniyle sekizinci kez ameliyata girdi. Yaklaşık iki buçuk hafta sonra, 3 Ekim'de ise çok daha büyük bir operasyon geldi. Dolgunun vücudunda yol açtığı komplikasyonlar için yapılan ameliyat tam altı saat sürdü ve sayıyı dokuza çıkardı.

Narkozun etkisi geçer geçmez story paylaşan Bilic, 'Büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum' diyerek iyileşince döneceğini, şimdilik biraz mola vereceğini söyledi. Yakın arkadaşı Cemal Can Canseven da hastaneye kadar ona eşlik etti.

Doğum gününü hastanede kutlayan Danla Bilic, taburculuğun bir süre daha hayal gibi göründüğünü söyledi.

Doğum gününü hastanede kutlayan Danla Bilic, taburculuğun bir süre daha hayal gibi göründüğünü söyledi.

Ameliyattan iki gün sonra, 5 Ekim'de 32 yaşına giren Bilic doğum gününü de hastane odasında, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı. Vücudundaki drenlerle iyileşme sürecini geçiren fenomenin, yeni yaşından tek dileğinin sağlık olduğunu söylemesi takipçilerini duygulandırmıştı.

Son story'sinde ise hastane yatağından bir selfie paylaşıp 'An itibariyle kendimleyim' notunu düştü. Asıl kötü haber devamındaydı: 'Bu arada taburculuk baya bi süre hayal gibi duruyo.' Moralini yüksek tutmaya çalışan fenomen, takipçilerinden mesaj yağmuru da istedi: 'Delirmemem için atmanız gereken DM'leri biliyosunuz, ily.' Bilic, hastanede daha ne kadar kalacağına dair net bir süre vermedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın