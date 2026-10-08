Dokuzuncu Ameliyatın Ardından Hastane Odasından Seslendi: Danla Bilic'ten Taburculuk İçin Üzen Bir Haber!
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Kalçasındaki dolgu yüzünden defalarca ameliyat masasına yatan Danla Bilic'ten takipçilerini üzen bir paylaşım geldi. Altı saat süren son ameliyatının üzerinden günler geçmesine rağmen hastanede kalan fenomen, yatağından yeni bir story yayınladı. Ünlü ismin taburculukla ilgili söyledikleri ise hayranlarının yüzünü pek güldürmedi.
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Danla Bilic, YouTube videolarıyla ünlenen ve yıllardır dolgu kabusuyla boğuşan bir sosyal medya fenomeni.
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Eylülde sekizinci kez bıçak altına yatan Danla Bilic, ekimin ilk günlerinde altı saatlik ameliyat geçirdi.
Doğum gününü hastanede kutlayan Danla Bilic, taburculuğun bir süre daha hayal gibi göründüğünü söyledi.
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