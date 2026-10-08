Dokuzuncu Ameliyatın Ardından Hastane Odasından Seslendi: Danla Bilic'ten Taburculuk İçin Üzen Bir Haber!

Danla Bilic, YouTube'da paylaştığı makyaj ve günlük yaşam videolarıyla 2010'ların ortasında tanınmaya başladı. Esprili dili ve filtresiz paylaşımlarıyla sevilen ünlü isim, son yıllarda ise gündeme daha çok sağlık sorunlarıyla geliyor.

Her şeyin başlangıcı, yıllar önce kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusu. Bilic'in anlattığına göre dolgu vücudunda erimeden yayıldı, iki yıl önce enfeksiyona dönüştü ve bir ayını hastanede geçirmesine neden oldu. Ünlü isim, maddenin kaburgalarından diz kapağına kadar dağıldığını anlatırken 'Dolgu asla erimiyor, vücutta hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor' sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti. O günden beri takipçilerine hep aynı çağrıyı yapıyor: 'Yalvarıyorum yaptırmayın.'