Tankerler Altın Bastı: Günde 500 Bin Dolar Kazanıyor

Bölgeden gelen haberler tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar, savaşın başlamasından bu yana haftalık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz'deki bütün geçiş yollarının 'meşru talepleri karşılanana kadar' yakında kapatılacağını duyurdu.

NBC News'in haberinde, ABD'nin önümüzdeki haftalarda İran'da büyük ölçekli askeri operasyonları yeniden başlatma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Jazan ve Necran havalimanlarına yönelik saldırıları da enerji arzı ve altyapısına ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 8 Ekim işlemlerinde yüzde 1'in üzerinde artışla 102,5 dolara ulaştı. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ise Brent'in 2026'nın son çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolar olacağını öngörmüştü; tahmin, geçen aya göre 14 dolar yukarı çekildi. EIA, Orta Doğu'daki arz aksaklıklarının ve dizel piyasasındaki sıkışıklığın fiyatları desteklediğini belirtirken, petrol akışları toparlandığında Brent'in 2027'de ortalama 84 dolara gerilemesini bekliyor.