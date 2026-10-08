Tankerler Altın Bastı: Günde 500 Bin Dolar Kazanıyor
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Orta Doğu'daki gerilim petrol taşımacılığında maliyetleri rekor seviyeye çıkardı. ING'nin raporuna göre ham petrol tankerlerinin ortalama günlük kazancı ekim başında 500 bin doları aştı. Bu rakam, 2025 yılı ortalamasının yaklaşık 10 katı. Brent petrolün varil fiyatı da 8 Ekim'de 102,5 dolara yükseldi.
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Bir tankerin günlük kazancı 500 bin doları aştı, navlun bir yılda 10 kat arttı.
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Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırıları savaşın başlamasından bu yana en yüksek haftalık seviyede.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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