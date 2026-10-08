article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Tankerler Altın Bastı: Günde 500 Bin Dolar Kazanıyor

Tankerler Altın Bastı: Günde 500 Bin Dolar Kazanıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 13:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Orta Doğu'daki gerilim petrol taşımacılığında maliyetleri rekor seviyeye çıkardı. ING'nin raporuna göre ham petrol tankerlerinin ortalama günlük kazancı ekim başında 500 bin doları aştı. Bu rakam, 2025 yılı ortalamasının yaklaşık 10 katı. Brent petrolün varil fiyatı da 8 Ekim'de 102,5 dolara yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir tankerin günlük kazancı 500 bin doları aştı, navlun bir yılda 10 kat arttı.

Bir tankerin günlük kazancı 500 bin doları aştı, navlun bir yılda 10 kat arttı.

ING'nin raporuna göre küresel ham petrol tankerlerinin ortalama günlük kazancı ekim başında 500 bin doların üzerine çıktı. Rakam, 2025 yılı ortalamasının yaklaşık 10 katına denk geliyor. Raporda navlun maliyetlerinin bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

ING, İran savaşının uzamasının ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların petrol taşımacılığında rotaları yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Askeri koruma altında taşımacılık kapasitesine olan talebin artması da navlunları sert biçimde yukarı çekti.

Maliyetin boyutunu gösteren örnek Suudi Arabistan'dan geldi. Ras Tanura'dan Rotterdam'a bir varil ham petrol taşımanın bedeli 2025'te yaklaşık 2 dolardı. Eylül ayında bu rakam 35 doların üzerine çıktı. Kurum, yüksek tanker maliyetlerinin güçlü rafineri marjlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatları üzerinde ek baskı oluşturduğunu da kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırıları savaşın başlamasından bu yana en yüksek haftalık seviyede.

Hürmüz Boğazı'nda tanker saldırıları savaşın başlamasından bu yana en yüksek haftalık seviyede.

Bölgeden gelen haberler tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar, savaşın başlamasından bu yana haftalık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz'deki bütün geçiş yollarının 'meşru talepleri karşılanana kadar' yakında kapatılacağını duyurdu.

NBC News'in haberinde, ABD'nin önümüzdeki haftalarda İran'da büyük ölçekli askeri operasyonları yeniden başlatma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Jazan ve Necran havalimanlarına yönelik saldırıları da enerji arzı ve altyapısına ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 8 Ekim işlemlerinde yüzde 1'in üzerinde artışla 102,5 dolara ulaştı. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ise Brent'in 2026'nın son çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolar olacağını öngörmüştü; tahmin, geçen aya göre 14 dolar yukarı çekildi. EIA, Orta Doğu'daki arz aksaklıklarının ve dizel piyasasındaki sıkışıklığın fiyatları desteklediğini belirtirken, petrol akışları toparlandığında Brent'in 2027'de ortalama 84 dolara gerilemesini bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın