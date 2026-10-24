Survivor'la Tanıdığımız Aycan Yanaç Meme Estetiği Ameliyatı Oldu!

Almanya'nın Nürnberg kentinde doğan Yanaç, profesyonel futbol kariyerinin yanı sıra milli takımda da forma giydi. Geniş kitlelerle tanışması ise 2020 yılında Survivor'ın Ünlüler takımına katılmasıyla oldu.

Parkurlardaki hızı ve rekabetçi tavırlarıyla dikkat çeken Yanaç, 2022'de All Star kadrosunda da yer aldı. Ancak bu kez yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Survivor sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle iletişimini sürdürdü.