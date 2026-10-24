article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Survivor'la Tanıdığımız Aycan Yanaç Meme Estetiği Ameliyatı Oldu!

Survivor'la Tanıdığımız Aycan Yanaç Meme Estetiği Ameliyatı Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 15:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aycan Yanaç bu kez ameliyat paylaşımıyla gündemde. Futbol kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla geniş kitlelere ulaşan Yanaç, yarışma sonrasında da sosyal medyada takip edilen isimlerden biri oldu. Sporcu kimliğiyle tanıdığımız eski yarışmacı, bu kez geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettirdi. Yanaç'ın meme estetiği ameliyatı olduğu öğrenildi. Operasyona ilişkin paylaşımı magazin hesaplarında da yer buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aycan Yanaç'ı futbol sahalarından sonra Survivor parkurlarında izledik.

Aycan Yanaç'ı futbol sahalarından sonra Survivor parkurlarında izledik.

Almanya'nın Nürnberg kentinde doğan Yanaç, profesyonel futbol kariyerinin yanı sıra milli takımda da forma giydi. Geniş kitlelerle tanışması ise 2020 yılında Survivor'ın Ünlüler takımına katılmasıyla oldu.

Parkurlardaki hızı ve rekabetçi tavırlarıyla dikkat çeken Yanaç, 2022'de All Star kadrosunda da yer aldı. Ancak bu kez yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Survivor sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle iletişimini sürdürdü.

Aycan Yanaç, bu kez meme estetiği ameliyatına ilişkin paylaşımıyla gündeme geldi.

Spor ve günlük hayatından paylaşımlar yapan Yanaç'ın meme estetiği operasyonu geçirdiği öğrenildi. Ameliyatına ilişkin görüntüler, sosyal medyadaki magazin hesaplarında da paylaşıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın