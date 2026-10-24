Survivor'la Tanıdığımız Aycan Yanaç Meme Estetiği Ameliyatı Oldu!
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Aycan Yanaç bu kez ameliyat paylaşımıyla gündemde. Futbol kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla geniş kitlelere ulaşan Yanaç, yarışma sonrasında da sosyal medyada takip edilen isimlerden biri oldu. Sporcu kimliğiyle tanıdığımız eski yarışmacı, bu kez geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettirdi. Yanaç'ın meme estetiği ameliyatı olduğu öğrenildi. Operasyona ilişkin paylaşımı magazin hesaplarında da yer buldu.
Aycan Yanaç'ı futbol sahalarından sonra Survivor parkurlarında izledik.
Aycan Yanaç, bu kez meme estetiği ameliyatına ilişkin paylaşımıyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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