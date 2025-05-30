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Ekranlardaki Başarısıyla Adından Bahsettiren Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik'in Oğlu Kocaman Olmuş!

Ekranlardaki Başarısıyla Adından Bahsettiren Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik'in Oğlu Kocaman Olmuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2025 - 18:37

Kimi onu “Kurtlar Vadisi”ndeki performansıyla kimi “Söz” dizisindeki rolüyle tanıyor. Son olarak Eşref Rüya dizisinde “Kadir” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Görkem Sevindik, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

2020'de milli basketbolcu Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştiren ve 2020 yılında baba olan Sevindik, oğluna “Marsel” adını vermişti. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu oğluyla görüntülendi.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde Kadir karakterleriyle ekranlara dönen Görkem Sevindik dizinin konuşulan isimlerinden olmayı sürdürüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde Kadir karakterleriyle ekranlara dönen Görkem Sevindik dizinin konuşulan isimlerinden olmayı sürdürüyor.

Yakışıklılığıyla olduğu kadar sert mizacı ve güçlü oyunculuğuyla da adından söz ettiren Görkem Sevindik, ekranların en dikkat çeken yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kurtlar Vadisi Pusu ile adım attığı televizyon dünyasında Söz ve Ramo gibi büyük projelerde yıldızını parlatan Sevindik, her dizide bambaşka bir karakterle seyircinin karşısına çıkmayı başarıyor.

Şimdilerde de kendisini Çağatay Ulusoy'la karşı karşıya geldiği Eşref Rüya dizisinde görüyoruz.

Ekranlarda fırtınalar estirse de gerçek hayatta oldukça sakin bir yaşam süren Görkem Sevindik, özel hayatını spot ışıklarından uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

Ekranlarda fırtınalar estirse de gerçek hayatta oldukça sakin bir yaşam süren Görkem Sevindik, özel hayatını spot ışıklarından uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

2020 yılında, milli basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sade bir nikâh töreniyle evlenen Sevindik, bu birlikteliğini yıllarca gözlerden uzak sürdürdü.

Dört yıl süren evliliklerinden Marsel adında bir oğulları olan çift, 2024 yılında yine sessiz sedasız yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Sevindik, “Sade bir evliliğimiz oldu, sade bir şekilde yollarımızı ayırdık,” diyerek olgun bir tavır göstermişti.

Şimdilerde oğluyla ilgilenen ve kariyerine odaklanan Sevindik’in kalbinde yeni biri olup olmadığı ise merak konusu.

Görkem Sevindik geçtiğimiz gün oğlu Marsel ile kameralara yakalandı.

Görkem Sevindik geçtiğimiz gün oğlu Marsel ile kameralara yakalandı.

Son olarak, “Şu an yeni şeyler deneyimliyorum ve hayatımın mutlu bir dönemindeyim” şeklinde konuşan Görkem Sevindik'in karesi kalpleri eritti!

Daha önce 'Baba olmayı çok istiyorum ve isteyen herkese nasip olmasını dilerim. Ebeveyn olmak eminim çok özel bir duygudur. Çok klişe olabilir ama net olarak fikrim bu; sevgiyle büyümüş çocuklar ileride sağlıklı bireyler oluyor.' ifadelerini kullanan ismin oğlu görmeyeli çok büyümüş!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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