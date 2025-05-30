Ekranlardaki Başarısıyla Adından Bahsettiren Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik'in Oğlu Kocaman Olmuş!

Kimi onu “Kurtlar Vadisi”ndeki performansıyla kimi “Söz” dizisindeki rolüyle tanıyor. Son olarak Eşref Rüya dizisinde “Kadir” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Görkem Sevindik, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

2020'de milli basketbolcu Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştiren ve 2020 yılında baba olan Sevindik, oğluna “Marsel” adını vermişti. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu oğluyla görüntülendi.