Ekranlardaki Başarısıyla Adından Bahsettiren Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik'in Oğlu Kocaman Olmuş!
Kimi onu “Kurtlar Vadisi”ndeki performansıyla kimi “Söz” dizisindeki rolüyle tanıyor. Son olarak Eşref Rüya dizisinde “Kadir” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Görkem Sevindik, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.
2020'de milli basketbolcu Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştiren ve 2020 yılında baba olan Sevindik, oğluna “Marsel” adını vermişti. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu oğluyla görüntülendi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde Kadir karakterleriyle ekranlara dönen Görkem Sevindik dizinin konuşulan isimlerinden olmayı sürdürüyor.
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Ekranlarda fırtınalar estirse de gerçek hayatta oldukça sakin bir yaşam süren Görkem Sevindik, özel hayatını spot ışıklarından uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.
Görkem Sevindik geçtiğimiz gün oğlu Marsel ile kameralara yakalandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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