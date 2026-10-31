Yeni İnsanlarla Tanışmakta En Çok Zorlanan 3 Burç Belli Oldu

Dış dünyanın getirdiği beklenmedik değişiklikler yerine günlük düzeninin öngörülebilirliğini tercih ediyor. Onun için ideal bir pazar öğleden sonrası, telefonu 'rahatsız etmeyin' moduna alıp koltukta en sevdiği dizileri art arda izlemek.

Dinlenmek elbette kötü bir şey değil, ama Boğa'nın kapısının dışındaki dünyayı da keşfetmesi gerekiyor. Değişiklikler can sıkıcı olabilir, yine de onu bekleyen fırsatlar ve yeni tanışıklıklar bu riske değer.