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Yeni İnsanlarla Tanışmakta En Çok Zorlanan 3 Burç Belli Oldu

Yeni İnsanlarla Tanışmakta En Çok Zorlanan 3 Burç Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 11:01
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Yeni insanlarla tanışmak hem keyifli hem de insanı gerebilen bir deneyim. Bu karşılaşmalar yıllarca sürecek dostlukların başlangıcı olabiliyor. Bazı burçlar bir duvarla bile sohbet edebilecek kadar rahatken bazıları gerginlik, utangaçlık ya da nasıl iletişim kuracağını bilememe gibi nedenlerle ilk tanışmalarda zorlanıyor.

İşte o burçlar...

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Boğa burcu rutinine o kadar bağlı ki yeni insanlarla tanışacak fırsat bulamıyor.

Boğa burcu rutinine o kadar bağlı ki yeni insanlarla tanışacak fırsat bulamıyor.

Dış dünyanın getirdiği beklenmedik değişiklikler yerine günlük düzeninin öngörülebilirliğini tercih ediyor. Onun için ideal bir pazar öğleden sonrası, telefonu 'rahatsız etmeyin' moduna alıp koltukta en sevdiği dizileri art arda izlemek.

Dinlenmek elbette kötü bir şey değil, ama Boğa'nın kapısının dışındaki dünyayı da keşfetmesi gerekiyor. Değişiklikler can sıkıcı olabilir, yine de onu bekleyen fırsatlar ve yeni tanışıklıklar bu riske değer.

Başak burcu yeni tanıştığı insanlarda ilk önce kusurları görüyor.

Başak burcu yeni tanıştığı insanlarda ilk önce kusurları görüyor.

İçten içe mükemmeliyetçi olan Başak, ilk karşılaşmalarda karşısındakini yanlış yönden etkileyebiliyor. Birinin gülüşüne ya da sohbette aynı kelimeyi dönüp dolaşıp kullanmasına takılıp onunla vakit geçirmekten vazgeçebiliyor.

Yeni dostluklar kurmak istiyorsa çıtasını biraz düşürmesi gerekiyor. İnsanların olumsuz yönlerine odaklanmak yerine olumlu yönlerine bakmak Başak'a iyi gelecektir.

Akrep burcu yeni tanıştığı insanlara karşı duygusal duvarlar örüyor.

Akrep burcu yeni tanıştığı insanlara karşı duygusal duvarlar örüyor.

Akrep'le arkadaş olmak zaman ve sabır istiyor. Dostluk istese bile yeni bir tanışıklığa şüpheyle yaklaşıyor ve insanları ancak aylarca tanıdıktan sonra hayatına alıyor.

Bol bol soru sormasına rağmen kendisiyle ilgili sorulara çok az yanıt veriyor, özel hayatından yalnızca belirsiz ayrıntılar paylaşıyor. Bu yüzden çoğu zaman fazla yoğun ve meraklı biri gibi görünüyor, sohbetin iki taraflı olması gerektiğini de gözden kaçırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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