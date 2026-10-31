Yeni İnsanlarla Tanışmakta En Çok Zorlanan 3 Burç Belli Oldu
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Yeni insanlarla tanışmak hem keyifli hem de insanı gerebilen bir deneyim. Bu karşılaşmalar yıllarca sürecek dostlukların başlangıcı olabiliyor. Bazı burçlar bir duvarla bile sohbet edebilecek kadar rahatken bazıları gerginlik, utangaçlık ya da nasıl iletişim kuracağını bilememe gibi nedenlerle ilk tanışmalarda zorlanıyor.
İşte o burçlar...
Boğa burcu rutinine o kadar bağlı ki yeni insanlarla tanışacak fırsat bulamıyor.
Başak burcu yeni tanıştığı insanlarda ilk önce kusurları görüyor.
Akrep burcu yeni tanıştığı insanlara karşı duygusal duvarlar örüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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