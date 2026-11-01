Haydarpaşa Garı'nın Temelinde Büyük Tehlike Ortaya Çıktı: 1000 Kazığın 800'ü Yok
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://haber.mynet.com/haydarpasa-ga...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nın zemininde yapılan jeoradar taramalarında orijinal projede yer alan 1.000 ahşap kazıktan 800'ünün zaman içinde yok olduğunun ve zeminde sıvılaşma riski bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: Mynet / Şevket Taner Şahin
Kültür Yolu Festivali'nin açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerle bir araya geldi.
Zeminin suya doygun ve gevşek olduğunu, sıvılaşma riski taşıdığını vurgulayan Ersoy, fore kazık ve enjeksiyon yöntemleriyle kapsamlı bir zemin güçlendirmesi yürütüldüğünü, Arkeopark alanında açığa çıkan yeni buluntularla birlikte projenin titizlikle revize edildiğini belirtti.
Bölgesel gerilimler, uçuş kısıtlamaları ve artan maliyetlere rağmen Türkiye turizminin ilk 9 ayda gelir artışı sağladığını belirten Bakan Ersoy; pazar çeşitliliği, Türk dizileriyle yürütülen küresel tanıtım kampanyaları (2025–2026 döneminde 10,5 milyar gösterim) ve gece müzeciliği gibi yenilikçi hamlelerin sektöre krizlere karşı güçlü bir direnç kazandırdığını ifade etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın