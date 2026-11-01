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Haydarpaşa Garı'nın Temelinde Büyük Tehlike Ortaya Çıktı: 1000 Kazığın 800'ü Yok

Haydarpaşa Garı'nın Temelinde Büyük Tehlike Ortaya Çıktı: 1000 Kazığın 800'ü Yok

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 09:37
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nın zemininde yapılan jeoradar taramalarında orijinal projede yer alan 1.000 ahşap kazıktan 800'ünün zaman içinde yok olduğunun ve zeminde sıvılaşma riski bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: Mynet / Şevket Taner Şahin

Kaynak: https://haber.mynet.com/haydarpasa-ga...
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Kültür Yolu Festivali'nin açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerle bir araya geldi.

Kültür Yolu Festivali'nin açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıya Mynet Haber Müdürü Taner Şahin de katıldı. Ersoy hem Haydarpaşa Garı hem de Ayasofya'yla ilgili çok önemli bilgileri aktardı. 

Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon ve arkeopark çalışmalarına değinen Bakan Ersoy, yapının orijinal projelerine ulaşılarak yapılan incelemelerde kritik bir tabloyla karşılaşıldığını aktardı:

'Orijinal projelerde temelde boyları 8 ile 21 metre, çapları 50 ile 90 santimetre arasında değişen 1.000 ahşap kazık yer alıyordu. Yapılan jeoradar çalışmalarında bunların yalnızca 200'ünün yerinde olduğu, 800'ünün ise zaman içinde yok olduğu belirlendi.'

Zeminin suya doygun ve gevşek olduğunu, sıvılaşma riski taşıdığını vurgulayan Ersoy, fore kazık ve enjeksiyon yöntemleriyle kapsamlı bir zemin güçlendirmesi yürütüldüğünü, Arkeopark alanında açığa çıkan yeni buluntularla birlikte projenin titizlikle revize edildiğini belirtti.

Zeminin suya doygun ve gevşek olduğunu, sıvılaşma riski taşıdığını vurgulayan Ersoy, fore kazık ve enjeksiyon yöntemleriyle kapsamlı bir zemin güçlendirmesi yürütüldüğünü, Arkeopark alanında açığa çıkan yeni buluntularla birlikte projenin titizlikle revize edildiğini belirtti.

Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, kütüphane ve performans sanatları merkezini içerecek kompleksin ilk etabının 2027 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan döneminden sonraki en kapsamlı restorasyonun yürütüldüğünü belirten Ersoy, doğu yarım kubbesindeki güçlendirme çalışmalarının yanı sıra yapının altındaki tünel, mahzen ve su sistemlerine dikkat çekti:

  • 3 Bin Ton Moloz Temizlendi: Yer altındaki tarihi su yolları ve mahzenlerden yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz çıkarılarak daha önce ulaşılamayan alanlara erişim sağlandı.

  • Hipoje ve Tüneller: Kuzeydoğu bölümündeki dört odalı yer altı mezarında (hipoje) araştırmalar sürerken, güvenliği sağlanan uygun galerilerin ilerleyen süreçte ziyarete açılması planlanıyor.

Bölgesel gerilimler, uçuş kısıtlamaları ve artan maliyetlere rağmen Türkiye turizminin ilk 9 ayda gelir artışı sağladığını belirten Bakan Ersoy; pazar çeşitliliği, Türk dizileriyle yürütülen küresel tanıtım kampanyaları (2025–2026 döneminde 10,5 milyar gösterim) ve gece müzeciliği gibi yenilikçi hamlelerin sektöre krizlere karşı güçlü bir direnç kazandırdığını ifade etti.

Bölgesel gerilimler, uçuş kısıtlamaları ve artan maliyetlere rağmen Türkiye turizminin ilk 9 ayda gelir artışı sağladığını belirten Bakan Ersoy; pazar çeşitliliği, Türk dizileriyle yürütülen küresel tanıtım kampanyaları (2025–2026 döneminde 10,5 milyar gösterim) ve gece müzeciliği gibi yenilikçi hamlelerin sektöre krizlere karşı güçlü bir direnç kazandırdığını ifade etti.

  • Yeni Antalya Müzesi: Traverten zemin kazıları ve turizm sezonundaki çalışma kısıtları nedeniyle inşaatı tek vardiyada süren müzenin sergi alanı 3 katına çıkarılarak 2027 yılında açılacak.

  • Diyarbakır Cezaevi Hafıza Müzesi: 47 dönümlük alanda kurulan merkezde; 18 bin 500 metrekarelik hafıza müzesi, kütüphaneler ve 520 kişilik çok amaçlı salon yer alacak.

  • Deprem Bölgesine 34 Milyar TL: Afet bölgesindeki tarihi varlıklar için ayrılan kaynağın 24 milyar liralık kısmı tamamlandı; 1.608 tescilli sivil konut için 2 milyar 140 milyon lirayı aşan hibe ve destek sözleşmesi imzalandı.

  • Kütüphanelerde Rekor: Ülke genelindeki halk kütüphanesi sayısı 1.300'ü aşarken, 2026'nın ilk yarısında kayıtlı üye sayısı 7,5 milyona, kitap sayısı ise 27,6 milyona ulaştı.

  • Tarihi Eser İadeleri: Boubon kökenli bronz heykeller başta olmak üzere, kaçırılan kültür varlıklarının tespiti ve iadesi için uluslararası hukuki ve bilimsel takip kararlılıkla sürdürülüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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