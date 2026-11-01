Haydarpaşa Garı'nın Temelinde Büyük Tehlike Ortaya Çıktı: 1000 Kazığın 800'ü Yok

Toplantıya Mynet Haber Müdürü Taner Şahin de katıldı. Ersoy hem Haydarpaşa Garı hem de Ayasofya'yla ilgili çok önemli bilgileri aktardı.

Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon ve arkeopark çalışmalarına değinen Bakan Ersoy, yapının orijinal projelerine ulaşılarak yapılan incelemelerde kritik bir tabloyla karşılaşıldığını aktardı: