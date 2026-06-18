Tolga Akış ve Gizem Kaya İlk Kez Anne Baba Oldu! Nefes'i Kucaklarına Aldılar
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Tolga Akış ve Gizem Kaya cephesinden beklenen müjdeli haber sonunda geldi. Bir süredir ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, oğulları Nefes'in dünyaya gelmesiyle birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla anne baba olduklarını duyuran ikiliye tebrik mesajları yağdı. Lizbon'daki romantik evlilik teklifi, sessiz sedasız gerçekleşen düğünleri ve ardından gelen bebek heyecanı uzun süredir magazin gündeminde yakından takip ediliyordu. Şimdi ise çift, hayatlarının en özel anlarından birini yaşıyor.
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Müzik sektörünün tanınan isimlerinden Tolga Akış, Zeynep Bastık ile yollarını ayırmasının ardından bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.
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Aylar süren heyecanlı bekleyişin ardından çift, 16 Haziran 2026 tarihinde oğulları Nefes'i kucaklarına aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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