Tolga Akış ve Gizem Kaya İlk Kez Anne Baba Oldu! Nefes'i Kucaklarına Aldılar

Ancak daha sonra sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca magazin dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. İlk günden itibaren uyumlarıyla konuşulan çift, ilişkilerini saklamayı tercih etmese de özel hayatlarını da göz önünde yaşamamaya özen gösterdi.

Birliktelikleri ilerledikçe birbirlerine olan bağlılıklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren çift, takipçilerinden de büyük destek gördü. Özellikle birlikte çıktıkları seyahatler ve paylaştıkları romantik kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi toplamaya başladı.İlişkilerinin dönüm noktası ise Portekiz tatili oldu. Lizbon'da romantik bir tatil yapan çift, burada hayatlarının en önemli kararlarından birini aldı. Tolga Akış'ın evlilik teklifine büyük bir mutlulukla 'evet' diyen Gizem Kaya, haberi 'Hayatımın en kolay eveti' notuyla duyurarak takipçilerini de sevince boğdu.

Evlilik teklifinin ardından gözler düğün tarihine çevrilmişti. Çift, gösterişli organizasyonlar yerine daha samimi bir kutlama tercih etti.

Tolga Akış ve Gizem Kaya, Eylül 2025'te ailelerinin ve en yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Düğünden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Nikâh sonrası yaptıkları paylaşımlarda birbirlerine duydukları sevgiyi dile getiren çift, evliliklerinin ilk günlerinden itibaren oldukça uyumlu bir tablo çizdi. Bu nedenle magazin dünyasında da örnek çiftler arasında gösterilmeye başladılar.

Çiftin evliliğinin üzerinden çok uzun bir süre geçmeden bir başka müjdeli haber daha geldi.

Gizem Kaya, Ocak 2026'da yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Ultrason görüntüsünü paylaşan fenomen isim, '1+1=3... Bebo Akış geliyor' notuyla hamilelik haberini takipçileriyle paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin yakın dostları ve takipçileri tebrik mesajları yağdırırken, Tolga Akış da baba olacağı için yaşadığı heyecanı sık sık dile getirdi.