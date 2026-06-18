Ece İrtem'in Vefatından Bir Gün Önce Gittiği Mekandaki Çalışanının İfadesinde Dikkat Çeken Detay

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla ilgili gündem durulmuyor. Genç oyuncunun ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılırken, yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Tartışmalar sürerken bu kez Ece İrtem'in vefatından bir gün önce gittiği öne sürülen eğlence mekanında çalışan bir kişinin ifadeleri ortaya çıktı. SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programında paylaşılan sözler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte Ece İrtem'in vefatıyla ilgili gündeme gelen yeni iddialar...

Kaynak: Cansu Canan ile Yeni Sayfa