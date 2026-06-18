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Ece İrtem'in Vefatından Bir Gün Önce Gittiği Mekandaki Çalışanının İfadesinde Dikkat Çeken Detay

Ece İrtem'in Vefatından Bir Gün Önce Gittiği Mekandaki Çalışanının İfadesinde Dikkat Çeken Detay

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2026 - 12:21
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla ilgili gündem durulmuyor. Genç oyuncunun ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılırken, yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Tartışmalar sürerken bu kez Ece İrtem'in vefatından bir gün önce gittiği öne sürülen eğlence mekanında çalışan bir kişinin ifadeleri ortaya çıktı. SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programında paylaşılan sözler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte Ece İrtem'in vefatıyla ilgili gündeme gelen yeni iddialar...

Kaynak: Cansu Canan ile Yeni Sayfa

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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programında, anne Nuriye İrtem’in emniyette resmi bir ifade verdiği ve bu ifadede kızının yoğun alkol tüketimi ile ağır antidepresan ilaç kombinasyonu nedeniyle fenalaştığını söylediği iddia edilmiştir. Bahsi geçen ve yalanlanan sahte ifadede şu detaylar yer almıştır: Annenin, 'Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Sabah odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm' şeklinde bir beyanda bulunduğu öne sürülmüştü.

Ancak Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. SHOW TV'de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında, genç oyuncunun vefatından bir gün önce bulunduğu öne sürülen eğlence mekanında çalışan bir kişinin ifadelerine yer verildi.

Ancak Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. SHOW TV'de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında, genç oyuncunun vefatından bir gün önce bulunduğu öne sürülen eğlence mekanında çalışan bir kişinin ifadelerine yer verildi.

İddiaya göre mekan çalışanı, Ece İrtem'i ölümünden bir gün önce iş yerinde gördüğünü belirtti. Çalışanın aktarılan ifadesinde şu sözlerin yer aldığı öne sürüldü:

'Ece İrtem'i saat 19.30 sıralarında iş yerinde gördüm. Doğum günü pastası yedi, dans edip eğlendi. Annesi alkol almasına kızardı. Ondan gizlice eğlence mekanının bölümlerinde alkol aldı.'

Programda paylaşılan bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı olayla ilgili yeni sorular sormaya başladı. Ancak söz konusu ifadelerin bir mekan çalışanının beyanı olduğu, ölüm nedenine ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış herhangi bir açıklama niteliği taşımadığı da vurgulandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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