Ece İrtem'in Vefatından Bir Gün Önce Gittiği Mekandaki Çalışanının İfadesinde Dikkat Çeken Detay
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla ilgili gündem durulmuyor. Genç oyuncunun ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılırken, yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Tartışmalar sürerken bu kez Ece İrtem'in vefatından bir gün önce gittiği öne sürülen eğlence mekanında çalışan bir kişinin ifadeleri ortaya çıktı. SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programında paylaşılan sözler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte Ece İrtem'in vefatıyla ilgili gündeme gelen yeni iddialar...
Kaynak: Cansu Canan ile Yeni Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. SHOW TV'de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında, genç oyuncunun vefatından bir gün önce bulunduğu öne sürülen eğlence mekanında çalışan bir kişinin ifadelerine yer verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın