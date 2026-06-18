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10 Yıllık Aşkta Mutlu Son! Derya Uluğ ve Asil Gök Nişanlandı!

10 Yıllık Aşkta Mutlu Son! Derya Uluğ ve Asil Gök Nişanlandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2026 - 10:25
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10 yıllık ilişkilerini evlilik yolunda bir adım daha ileri taşıyan Derya Uluğ ve Asil Gök nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törende tuzlu kahve geleneği, şık kombinler ve romantik detaylar dikkat çekti.

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Derya Uluğ ve Asil Gök, magazin dünyasının en gözlerden uzak ama en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atıyor.

Derya Uluğ ve Asil Gök, magazin dünyasının en gözlerden uzak ama en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atıyor.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, yıllardır evlilik sorularıyla karşı karşıya kalıyor, ancak ilişkilerini her zaman sakin ve gösterişten uzak yaşamayı tercih ediyordu. Şubat ayında gelen romantik evlilik teklifinin ardından gözler bu kez düğün hazırlıklarına çevrilmişti. Beklenen ilk adım ise sonunda geldi. Derya Uluğ ve Asil Gök, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade ama bir o kadar da şık bir törenle nişanlandı.

Çiftin ev ortamında gerçekleşen nişan töreni, samimi atmosferiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gösterişli organizasyonlardan uzak durmayı tercih eden ikili, en yakınlarını bir araya getirerek geleneksel isteme ve nişan merasimini gerçekleştirdi. Paylaşılan karelerde hem ailelerin mutluluğu hem de çiftin heyecanı dikkatlerden kaçmadı.

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Derya Uluğ'un tercih ettiği nişan kombini oldu.

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Derya Uluğ'un tercih ettiği nişan kombini oldu.

Ünlü şarkıcı, somon tonlarında saten bir elbiseyle kamera karşısına çıktı. Elbisenin boyun kısmından arkaya doğru uzanan çiçek detayı zarif görünümünü tamamladı. Doğal tonlarda makyajı ve sade saç modeliyle dikkat çeken Uluğ'un şıklığı kısa sürede sosyal medyada övgü topladı. 

Ancak gecenin yıldızı hiç kuşkusuz geleneksel tuzlu kahve seremonisiydi. Daha önce verdiği röportajlarda bu adetten vazgeçmeyeceğini söyleyen Derya Uluğ, sözünü tuttu ve Asil Gök için bol tuzlu bir kahve hazırladı. 

Nişan karelerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ünlü isimlerden de tebrik mesajları yağdı. Hayranları ise yıllardır birlikte olan çiftin sonunda evlilik yolunda resmi adımı atmasından duydukları mutluluğu yorumlarda dile getirdi. Derya Uluğ ve Asil Gök'ün 2026 yılı bitmeden nikah masasına oturması beklenirken, gözler şimdiden düğün hazırlıklarına çevrilmiş durumda.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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