10 Yıllık Aşkta Mutlu Son! Derya Uluğ ve Asil Gök Nişanlandı!
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10 yıllık ilişkilerini evlilik yolunda bir adım daha ileri taşıyan Derya Uluğ ve Asil Gök nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törende tuzlu kahve geleneği, şık kombinler ve romantik detaylar dikkat çekti.
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Derya Uluğ ve Asil Gök, magazin dünyasının en gözlerden uzak ama en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atıyor.
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Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Derya Uluğ'un tercih ettiği nişan kombini oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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