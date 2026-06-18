10 Yıllık Aşkta Mutlu Son! Derya Uluğ ve Asil Gök Nişanlandı!

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, yıllardır evlilik sorularıyla karşı karşıya kalıyor, ancak ilişkilerini her zaman sakin ve gösterişten uzak yaşamayı tercih ediyordu. Şubat ayında gelen romantik evlilik teklifinin ardından gözler bu kez düğün hazırlıklarına çevrilmişti. Beklenen ilk adım ise sonunda geldi. Derya Uluğ ve Asil Gök, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade ama bir o kadar da şık bir törenle nişanlandı.

Çiftin ev ortamında gerçekleşen nişan töreni, samimi atmosferiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gösterişli organizasyonlardan uzak durmayı tercih eden ikili, en yakınlarını bir araya getirerek geleneksel isteme ve nişan merasimini gerçekleştirdi. Paylaşılan karelerde hem ailelerin mutluluğu hem de çiftin heyecanı dikkatlerden kaçmadı.