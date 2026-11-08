Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Alışveriş listelerinde haftanın zirvesine oturan, binlerce kişinin sepetine ekleyerek 1. sıraya taşıdığı favori ürünler belli oldu! İşte 'ikincisi 1 TL' fırsatları, kupon avantajları ve yoğun taleple bu haftanın en çok satanları:
Bu içerik 08.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Stanley IceFlow Flip Straw pipetli termos bardak 3 binden fazla satıldı!
2. Anthony Jackson Trion ultra hafif 3'lü valiz seti çok satanlarda 1. sırada!
3. Shark NeverChange hava temizleyici 130 m² geniş alan kapasitesiyle çok satanlarda 1. sırada!
4. Magly 72 parça manyetik yapı blokları geçen ay 2 binden fazla satılarak 1. oldu!
5. Apple AirPods Pro 3 kulak içi kulaklıklarda çok satanlar 1.si olarak haftanın lideri!
6. Dyson V15 Detect™ Absolute kablosuz süpürge haftanın en çok satanı!
7. Roborock Qrevo Curv 2 Pro robot süpürge 58.999 TL yerine 55.999,00 TL'ye haftanın gözdesi!
8. Kahve Dünyası Lavi Antep fıstıklı çikolata '2.si 1 TL' kampanyasıyla haftanın sepet rekorunu kırdı!
9. MJCARE Soft Miracle ayak maskesi pratik bakımıyla kişisel bakımın favorisi oldu!
10. Altınyıldız Classics dik yaka soğuk geçirmez polar ''AC200'' koduyla haftanın en çok satanı!
11. Converse Run Star Hike Platform sneaker sepette %40 indirimle 7.999 TL yerine 4.799,40 TL!
12. Proteinocean Protein Fusion 80 çikolata-brownie lansmana özel 599 TL ve ''onedio'' koduyla ek indirimli!
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