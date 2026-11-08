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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
08.11.2026 - 09:53
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Alışveriş listelerinde haftanın zirvesine oturan, binlerce kişinin sepetine ekleyerek 1. sıraya taşıdığı favori ürünler belli oldu! İşte 'ikincisi 1 TL' fırsatları, kupon avantajları ve yoğun taleple bu haftanın en çok satanları:

Bu içerik 08.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Stanley IceFlow Flip Straw pipetli termos bardak 3 binden fazla satıldı!

1. Stanley IceFlow Flip Straw pipetli termos bardak 3 binden fazla satıldı!

0.89 litrelik geniş hacmi ve içecekleri saatlerce buz gibi tutan yalıtımıyla haftanın en çok sipariş edilen termos modeli oldu. 

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos Bardak 0.89 L

2. Anthony Jackson Trion ultra hafif 3'lü valiz seti çok satanlarda 1. sırada!

2. Anthony Jackson Trion ultra hafif 3'lü valiz seti çok satanlarda 1. sırada!

Gülümseten Kasım'da 4.449,90 TL yerine %20 indirimle 3.550,00 TL'ye düşerek seyahat kategorisinin zirvesine yerleşti. 

Anthony Jackson TRION Ultra Hafif ABS 3'lü Valiz Seti Antrasit

3. Shark NeverChange hava temizleyici 130 m² geniş alan kapasitesiyle çok satanlarda 1. sırada!

3. Shark NeverChange hava temizleyici 130 m² geniş alan kapasitesiyle çok satanlarda 1. sırada!

5 yıla kadar değişim gerektirmeyen uzun ömürlü HEPA filtresiyle ev hijyeninde haftanın en popüler cihazı oldu. Havadaki partikülleri otomatik algılayan akıllı ekranı ve sessiz gece moduyla geniş salonlar için kapış kapış gitti.

Shark NeverChange HEPA Filtreli Akıllı Hava Temizleyici Beyaz

4. Magly 72 parça manyetik yapı blokları geçen ay 2 binden fazla satılarak 1. oldu!

4. Magly 72 parça manyetik yapı blokları geçen ay 2 binden fazla satılarak 1. oldu!

2.196,00 TL yerine %25 indirimle 1.647,00 TL'ye inerek çocuk oyuncakları kategorisinde haftanın en çok sipariş edileni oldu.  

Magly Manyetik Yapı Blokları 72 Parça Renkli Karo Oyun Seti

5. Apple AirPods Pro 3 kulak içi kulaklıklarda çok satanlar 1.si olarak haftanın lideri!

5. Apple AirPods Pro 3 kulak içi kulaklıklarda çok satanlar 1.si olarak haftanın lideri!

Gülümseten Kasım'da 11.618,64 TL yerine 11.399,00 TL'ye satışta. Gelişmiş aktif gürültü engelleme ve yeni nabız sensörüyle bu hafta en çok tercih edilen kulaklık oldu.

Apple AirPods Pro 3 Kablosuz Kulaklık Type-C

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6. Dyson V15 Detect™ Absolute kablosuz süpürge haftanın en çok satanı!

6. Dyson V15 Detect™ Absolute kablosuz süpürge haftanın en çok satanı!

Lazerli başlığı ve yüksek çekim gücüyle temizlik kategorisinde haftanın en çok incelenen süpürgesi oldu. 

Kasım fırsatları ve zengin başlık setiyle evinde derinlemesine hijyen arayanların bu haftaki ilk tercihi olmayı sürdürdü.

Dyson V15 Detect™ Absolute Kablosuz Dikey Süpürge

7. Roborock Qrevo Curv 2 Pro robot süpürge 58.999 TL yerine 55.999,00 TL'ye haftanın gözdesi!

7. Roborock Qrevo Curv 2 Pro robot süpürge 58.999 TL yerine 55.999,00 TL'ye haftanın gözdesi!

Engelleri aşan gövdesi ve köşe bucak temizliğiyle haftanın en çok talep gören akıllı temizlik modeli oldu.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro 25000 Pa Akıllı Robot Süpürge

8. Kahve Dünyası Lavi Antep fıstıklı çikolata '2.si 1 TL' kampanyasıyla haftanın sepet rekorunu kırdı!

8. Kahve Dünyası Lavi Antep fıstıklı çikolata '2.si 1 TL' kampanyasıyla haftanın sepet rekorunu kırdı!

2. paketin sadece 1 TL'ye geldiği kampanya sayesinde market kategorisinin 1 numaralı atıştırmalığı oldu.  

Kahve Dünyası Lavi Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata 300 g

9. MJCARE Soft Miracle ayak maskesi pratik bakımıyla kişisel bakımın favorisi oldu!

9. MJCARE Soft Miracle ayak maskesi pratik bakımıyla kişisel bakımın favorisi oldu!

Evde bakım yapmayı kolaylaştıran hızlı etkisiyle haftanın en popüler dermokozmetik ürünü oldu.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack Soyulan Ayak Maskesi

10. Altınyıldız Classics dik yaka soğuk geçirmez polar ''AC200'' koduyla haftanın en çok satanı!

10. Altınyıldız Classics dik yaka soğuk geçirmez polar ''AC200'' koduyla haftanın en çok satanı!

Tüylenme yapmayan kaliteli kumaşıyla kışa hazırlık yapanların 1 numarası olurken, 1.000 TL'ye 200 TL kuponla kapış kapış gitti.  

Altınyıldız Classics Anti-Pilling Dik Yaka Soğuk Geçirmez Polar Sweatshirt

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11. Converse Run Star Hike Platform sneaker sepette %40 indirimle 7.999 TL yerine 4.799,40 TL!

11. Converse Run Star Hike Platform sneaker sepette %40 indirimle 7.999 TL yerine 4.799,40 TL!

Boyu uzun gösteren cesur silüeti ve taban konforuyla sokak modası tutkunlarının bu haftaki yıldızı oldu.

Converse Run Star Hike Canvas Platform Unisex Sneaker

12. Proteinocean Protein Fusion 80 çikolata-brownie lansmana özel 599 TL ve ''onedio'' koduyla ek indirimli!

12. Proteinocean Protein Fusion 80 çikolata-brownie lansmana özel 599 TL ve ''onedio'' koduyla ek indirimli!

999 TL yerine %40 indirimle 599 TL'ye sunulan %80 protein oranlı yeni formül, sporcuların haftalık favorisi oldu. Çikolata brownie lezzeti ve onedio koduyla gelen ekstra sepet indirimiyle takviye kategorisinde çok sattı.

Proteinocean Protein Fusion 80 Çikolata Brownie 400 g

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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