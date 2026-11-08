Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Alışveriş listelerinde haftanın zirvesine oturan, binlerce kişinin sepetine ekleyerek 1. sıraya taşıdığı favori ürünler belli oldu! İşte 'ikincisi 1 TL' fırsatları, kupon avantajları ve yoğun taleple bu haftanın en çok satanları:

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