Elektrikli Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Gizli Kapı Kolları Tarih Olabilir
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Çin, Tesla'nın yaygınlaştırdığı elektronik gizli kapı kollarını yasakladı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kuralları 2 Şubat 2026'da yayımladı ve dünyada bu tasarımı yasaklayan ilk ülke Çin oldu. Yeni modellerde 1 Ocak 2027'den itibaren araçta hem içeriden hem dışarıdan mekanik açma sistemi bulunması zorunlu olacak. Onaylı modellerin uyum için 1 Ocak 2029'a kadar süresi var.
Yeni kurallar her kapıda mekanik olarak açılabilen bir dış kapı kolu zorunlu kılıyor.
Standart 40'tan fazla üreticinin ve 100'den fazla uzmanın katkısıyla hazırlandı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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