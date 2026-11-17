Hazırlık süreci Mayıs 2025'te başladı. İlk araştırmada 40'tan fazla yerli araç üreticisi, yedek parça tedarikçisi ve test kurumu yer aldı. 100'den fazla sektör uzmanı birkaç tur görüşerek çerçeveyi ve taslak standardı belirledi.

Nihai standart Otomobil Kapı Kolları için Güvenlik Teknik Gereklilikleri adını taşıyor. Taslağı hazırlayanlar arasında Çinli üreticilerin yanı sıra Alman, Japon, Güney Koreli ve Amerikalı firmalar da yer aldı.

ABD'de de benzer bir tartışma sürüyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi bazı araç modellerinin kapı kollarıyla ilgili kusur soruşturması açtı. Bir milletvekili de yeni tüm araçlarda manuel kapı açma sistemini zorunlu kılacak bir yasa tasarısı hazırlıyor.