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Özkan Uğur'un Yokluğunda MFÖ İçin Yeni Dönem: Mazhar Alanson ve Fuat Güner Kararını Verdi!

Özkan Uğur'un Yokluğunda MFÖ İçin Yeni Dönem: Mazhar Alanson ve Fuat Güner Kararını Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 16:43
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Türk müziğinin en sevilen gruplarından MFÖ'nün unutulmaz üyesi Özkan Uğur'u 2023 yılında kaybetmiştik. Usta sanatçının ardından Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in müzik yolculuklarına nasıl devam edeceği de merak konusu olmuştu. Üçlünün yıllarca birlikte yarattığı o eşsiz uyumun yerini doldurmak elbette kolay değildi. 

Ancak Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ'nün geleceğine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Üstelik ikilinin Özkan Uğur'u konserlerde yaşatmak için düşündüğü özel bir plan da var.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Sinematürk

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Türk müziğine sayısız unutulmaz şarkı kazandıran MFÖ'nün bir daha eskisi gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Özkan Uğur'un yokluğuna alışmak hala kolay değil.

Türk müziğine sayısız unutulmaz şarkı kazandıran MFÖ'nün bir daha eskisi gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Özkan Uğur'un yokluğuna alışmak hala kolay değil.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur... Üç ismin baş harflerinden oluşan MFÖ, yıllar boyunca yalnızca bir müzik grubu olmanın çok ötesine geçti. “Ele Güne Karşı”, “Sarı Laleler”, “Güllerin İçinden”, “Peki Peki Anladık” ve daha nice şarkıyla hepimizin hayatının bir dönemine dokundular.

Birbirinden farklı üç karakterin sahnede yakaladığı o uyum, MFÖ'yü Türk müzik tarihinin en özel gruplarından biri haline getirdi. Hele Özkan Uğur'un kendine has sesi, bas gitarı ve sahnedeki enerjisi, grubun vazgeçilmez parçalarındandı.

Ancak 8 Temmuz 2023'te gelen acı haberle hepimizin içinden bir şeyler eksildi. Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Müziği kadar oyunculuğuyla, neşesiyle ve kendine özgü tavırlarıyla da sevilen sanatçının kaybı, MFÖ'nün geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in Özkan Uğur olmadan nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, aradan geçen üç yılı aşkın sürenin ardından ikiliden yeni bir karar geldi.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, MFÖ'nün yoluna devam edeceğini duyurdu! Üstelik Özkan Uğur'u konserlerde de yanlarında yaşatmayı planlıyorlar.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, MFÖ'nün yoluna devam edeceğini duyurdu! Üstelik Özkan Uğur'u konserlerde de yanlarında yaşatmayı planlıyorlar.

Sinematürk'te yayınlanan habere göre Mazhar Alanson ve Fuat Güner, MFÖ'nün müzik yolculuğunu sürdürmek için yeni bir adım attı. İkili, Tema Sanat ile menajerlik anlaşması imzalayarak yeni dönem çalışmalarına hazırlanmak üzere adım attı. Ancak asıl dikkat çeken detay, Özkan Uğur'un anısını sahnede yaşatmak için yaptıkları açıklama oldu.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner, teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak Özkan Uğur'u konserlerinin bir parçası haline getirmeyi planladıklarını duyurdu. İkili, “Teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak her konserimize çıktığımızda Özkan hep aramızda olacak. Adını hep yaşatacağız.” ifadelerini kullandı. 

İkilinin açıklaması, MFÖ'nün yeni dönemde de üç kişilik hikayesinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. Özkan Uğur'un konserlerde tam olarak nasıl yer alacağına ilişkin teknik ayrıntılar ise henüz paylaşılmış değil. Öte yandan grubun yeni projelerinin danışmanlığını ünlü organizatör Ahmet San'ın üstleneceği de açıklandı.

Yıllarca aynı sahneyi paylaşan üç dosttan biri artık aramızda olmasa da Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kararıyla MFÖ ismi yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur'un sesini ve enerjisini konserlerde nasıl yaşatacaklarını ise hep birlikte göreceğiz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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