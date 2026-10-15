Özkan Uğur'un Yokluğunda MFÖ İçin Yeni Dönem: Mazhar Alanson ve Fuat Güner Kararını Verdi!

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur... Üç ismin baş harflerinden oluşan MFÖ, yıllar boyunca yalnızca bir müzik grubu olmanın çok ötesine geçti. “Ele Güne Karşı”, “Sarı Laleler”, “Güllerin İçinden”, “Peki Peki Anladık” ve daha nice şarkıyla hepimizin hayatının bir dönemine dokundular.

Birbirinden farklı üç karakterin sahnede yakaladığı o uyum, MFÖ'yü Türk müzik tarihinin en özel gruplarından biri haline getirdi. Hele Özkan Uğur'un kendine has sesi, bas gitarı ve sahnedeki enerjisi, grubun vazgeçilmez parçalarındandı.

Ancak 8 Temmuz 2023'te gelen acı haberle hepimizin içinden bir şeyler eksildi. Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Müziği kadar oyunculuğuyla, neşesiyle ve kendine özgü tavırlarıyla da sevilen sanatçının kaybı, MFÖ'nün geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in Özkan Uğur olmadan nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, aradan geçen üç yılı aşkın sürenin ardından ikiliden yeni bir karar geldi.