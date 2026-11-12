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İlkokul Hayat Bilgisi Sorularını Hala Hatırlıyor musun?

İlkokul Hayat Bilgisi Sorularını Hala Hatırlıyor musun?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
12.11.2026 - 20:01
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Genel kültürüne ne kadar güveniyorsun? Tarih, coğrafya, bilim, sanat ve gündelik yaşamdan seçtiğimiz birbirinden farklı sorularla bilgini test etmeye hazır ol! Bazı soruların cevabı hemen aklına gelecek, bazılarıysa seni biraz düşündürecek. Üstelik bu testte tüm soruları doğru yanıtlamana gerek yok; soruların yarısını bilmek bile seni ortalamanın üzerine taşıyabilir. 

Bakalım sen kaç doğru yapacaksın?

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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