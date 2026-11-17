Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2027 bütçe görüşmelerinde düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Asıl dikkat çeken bölüm, ek artışın nasıl dağıtılacağıydı. Şimşek şu ifadeleri kullandı: 'Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek.'

Yani herkese aynı tutarın yatırıldığı bir model yerine, daha uzun süre prim ödeyenlerin ve yaşı ilerleyenlerin öne çıktığı bir yapı konuşuluyor. Kulislere göre prim günü esaslı kademeler 3 ya da 4 basamaktan oluşabilir. İlk eşik 3 bin 600 gün, diğer eşikler ise 4 bin 700 ve 9 bin gün olarak anılıyor. Daha fazla prim günü olana daha yüksek ek ödeme verilmesi planlanıyor.

Takvim için de net konuşan Şimşek, 'Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir' dedi.