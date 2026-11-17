Emekli Zammının Üzerine Yüzde 15 Refah Payı: 23.552 TL'lik En Düşük Aylık 29.793 TL'ye Çıkabilir
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Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak enflasyon zammının üzerine yüzde 15'lik bir refah payı eklenmesi gündemde. Sabah'ın aktardığına göre teknik çalışmayı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütüyor. Refah payı seçeneğinin yaklaşık 1,1 trilyon liralık ek kaynak gerektirdiği hesaplanıyor.
Bakan Şimşek: Artış emeklinin yaşına ve prim gün sayısına göre farklılaşabilir.
Cevdet Yılmaz: "Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecek."
Yüzde 10'luk zam üzerine yüzde 15 refah payı gelirse en düşük aylık 29.793 TL'ye çıkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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