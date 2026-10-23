600 Çöp Poşetiyle Uçan Adam: Çılgın Deneyin Sırrı Koli Bandı Çıktı

Askerlik öncesinde helyumla uçan yabancı bir kişiyi takip eden Akdeniz, helyumun maliyetini araştırırken güneş enerjili balonlarla karşılaştı. Pandemi döneminde araştırmalarını yoğunlaştırdı ve Fransa'dan Laurent Besset ile Paul Ferney başta olmak üzere yurt dışındaki isimlerden bilgi ve doküman aldı.

Bu bilgilerden yola çıkarak daha basit bir tasarım hazırlayan Akdeniz, kendi balonunu yapmaya karar verdi.