600 Çöp Poşetiyle Uçan Adam: Çılgın Deneyin Sırrı Koli Bandı Çıktı
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Yamaç paraşütüne yıllardır ilgi duyan Halil Akdeniz, yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek güneş enerjisiyle yükselen bir balon yaptı. Akdeniz'in tasarımı 80 ila 90 kilogram kaldırma kapasitesine sahip. Çılgın deneyinde ilk etapta koli bandı kullandığını söyleyen Akdeniz, daha sonra lifli banda geçti.
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Kaynak: İHA
Yamaç paraşütüne duyduğu ilgi, Halil Akdeniz'i havacılığa yönelten ilk adım oldu.
Helyumun maliyetini araştırırken güneş enerjili balonları keşfeden Akdeniz, yurt dışından bilgi ve doküman aldı.
Yaklaşık 600 çöp poşetinden yapılan balonda önce koli bandı, ardından lifli bant kullanıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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