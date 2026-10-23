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600 Çöp Poşetiyle Uçan Adam: Çılgın Deneyin Sırrı Koli Bandı Çıktı

600 Çöp Poşetiyle Uçan Adam: Çılgın Deneyin Sırrı Koli Bandı Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 17:59
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Yamaç paraşütüne yıllardır ilgi duyan Halil Akdeniz, yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek güneş enerjisiyle yükselen bir balon yaptı. Akdeniz'in tasarımı 80 ila 90 kilogram kaldırma kapasitesine sahip. Çılgın deneyinde ilk etapta koli bandı kullandığını söyleyen Akdeniz, daha sonra lifli banda geçti.

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Kaynak: İHA

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Yamaç paraşütüne duyduğu ilgi, Halil Akdeniz'i havacılığa yönelten ilk adım oldu.

Yamaç paraşütüne duyduğu ilgi, Halil Akdeniz'i havacılığa yönelten ilk adım oldu.

Akdeniz'in havacılığa ilgisi 2006 yılına dayanıyor. İnternet forumlarından yamaç paraşütü hakkında bilgi edinen Akdeniz, imkanları yetersiz olduğu için o dönemde uçuşa başlayamadı.

2010'da askerlikten döndüğünde Savaş Kantarcı'dan paraşüt bilgisi alan Akdeniz, uçuşlar yapmaya başladı ve Pamukkale'deki P2 sertifika kursuna katıldı. Eğitimini Cemalettin Eroğlan ve Dinarlı Fatih Karataş'tan aldı.

Helyumun maliyetini araştırırken güneş enerjili balonları keşfeden Akdeniz, yurt dışından bilgi ve doküman aldı.

Helyumun maliyetini araştırırken güneş enerjili balonları keşfeden Akdeniz, yurt dışından bilgi ve doküman aldı.

Askerlik öncesinde helyumla uçan yabancı bir kişiyi takip eden Akdeniz, helyumun maliyetini araştırırken güneş enerjili balonlarla karşılaştı. Pandemi döneminde araştırmalarını yoğunlaştırdı ve Fransa'dan Laurent Besset ile Paul Ferney başta olmak üzere yurt dışındaki isimlerden bilgi ve doküman aldı.

Bu bilgilerden yola çıkarak daha basit bir tasarım hazırlayan Akdeniz, kendi balonunu yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 600 çöp poşetinden yapılan balonda önce koli bandı, ardından lifli bant kullanıldı.

Yaklaşık 600 çöp poşetinden yapılan balonda önce koli bandı, ardından lifli bant kullanıldı.

Balon, yaklaşık 600 çöp poşetinin birleştirilmesiyle hazırlandı ve güneş enerjisiyle yükseliyor. Akdeniz, ilk etapta koli bandı kullandığını, bağlantı noktalarını güçlendirmek için daha sonra lifli banda geçtiğini anlattı. Birleşim yerlerinde açılmalar ve naylonda yırtılmalar meydana gelse de hasarlı bölümleri onararak denemelerine devam etti.

Kendi ağırlığının 101 kilogram olduğunu, kullandığı emniyet kemeri ve halatların ise yaklaşık 7 kilogram geldiğini belirten Akdeniz, yaptığı balonun kaldırma kapasitesinin 80 ila 90 kilogram arasında olduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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