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Drone'lar Bu Sefer Hayat Kurtardı: 491 Gün Cephede Kalan Asker Uçurularak Çıkarıldı

Drone'lar Bu Sefer Hayat Kurtardı: 491 Gün Cephede Kalan Asker Uçurularak Çıkarıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 23:01
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Ukrayna ordusunun 30. Mekanize Tugayı'nda görev yapan 49 yaşındaki Kostiantyn Vlasenko, cephe hattındaki bir mevzide 491 gün kaldı. Büyük kısmını yalnız geçirdiği bu sürenin sonunda ağır yaralı asker, bir drone ile tahliye edildi. Olay, bir askerin havadan drone ile kurtarıldığı ilk operasyon olarak aktarılıyor.

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Vlasenko, beton bir drenaj borusundaki mevzide silah arkadaşının ölümünün ardından yalnız kaldı.

Vlasenko, beton bir drenaj borusundaki mevzide silah arkadaşının ölümünün ardından yalnız kaldı.

Savaştan önce Kryvyi Rih'te bir taş ocağında kamyon şoförü olan Vlasenko, cepheye gönderilmeyi kendisi istedi. Harkiv bölgesinde, Petropavlivka çevresinde beton bir drenaj borusundaki mevziyi 'Baski' çağrı adlı silah arkadaşıyla devraldı. Rusya'nın bölgede çok sayıda keşif drone'u bulundurması nedeniyle rotasyon yapılamadı. Baski, bir drone saldırısında hayatını kaybedince Vlasenko mevzide yalnız kaldı.

Ağır yaralanmasına ve bacak kaybına rağmen teslim olmayı reddetti ve gözlem bilgilerini iletmeye devam etti.

Ağır yaralanmasına ve bacak kaybına rağmen teslim olmayı reddetti ve gözlem bilgilerini iletmeye devam etti.

Bir bombardımanda şarapnel Vlasenko'nun bacaklarına isabet etti. Sol bacağını doku ölümü nedeniyle kaybetti, sağ bacağı ise kurtarılamayacak duruma gelince kendisi ampute etti. Rus tarafı hoparlörle teslim olmasını istedi ancak Vlasenko reddetti. Aylar boyunca Ukrayna drone'ları ona yiyecek, su ve ilaç bıraktı. Telsizden diğer gözlem noktalarının raporlarını dinlemek ve eşinin gönderdiği paketteki Stephen King kitabı, yalnız olmadığını hissettiren moral kaynakları oldu.

Kara ve robot tahliyesi mümkün olmayınca ağır bir drone ile havadan tahliye edildi.

Kara ve robot tahliyesi mümkün olmayınca ağır bir drone ile havadan tahliye edildi.

Rus drone'ları ve aralıksız bombardıman nedeniyle kara yoluyla tahliye mümkün olmadı. Robotik araçla yapılan deneme de çok sayıda Rus drone'u ve arazideki mayınlar yüzünden başarısız kaldı. Bunun üzerine Ukrayna birlikleri altı pervaneli ağır bir hekzakopter kullandı. Vlasenko, komutanların bıraktığı talimatlara göre kendini drone'a bağladı ve kameraya işaret verdi. Habere göre drone, onu yaklaşık 120 metre yükseklikte 18 kilometre taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Operasyona eşlik eden üç drone'dan biri düşürüldü. Vlasenko kurtuluşunu bir mucize olarak tanımlıyor ve şu anda tedavi görüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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