Drone'lar Bu Sefer Hayat Kurtardı: 491 Gün Cephede Kalan Asker Uçurularak Çıkarıldı
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Ukrayna ordusunun 30. Mekanize Tugayı'nda görev yapan 49 yaşındaki Kostiantyn Vlasenko, cephe hattındaki bir mevzide 491 gün kaldı. Büyük kısmını yalnız geçirdiği bu sürenin sonunda ağır yaralı asker, bir drone ile tahliye edildi. Olay, bir askerin havadan drone ile kurtarıldığı ilk operasyon olarak aktarılıyor.
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Vlasenko, beton bir drenaj borusundaki mevzide silah arkadaşının ölümünün ardından yalnız kaldı.
Ağır yaralanmasına ve bacak kaybına rağmen teslim olmayı reddetti ve gözlem bilgilerini iletmeye devam etti.
Kara ve robot tahliyesi mümkün olmayınca ağır bir drone ile havadan tahliye edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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