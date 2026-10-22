Drone'lar Bu Sefer Hayat Kurtardı: 491 Gün Cephede Kalan Asker Uçurularak Çıkarıldı

Rus drone'ları ve aralıksız bombardıman nedeniyle kara yoluyla tahliye mümkün olmadı. Robotik araçla yapılan deneme de çok sayıda Rus drone'u ve arazideki mayınlar yüzünden başarısız kaldı. Bunun üzerine Ukrayna birlikleri altı pervaneli ağır bir hekzakopter kullandı. Vlasenko, komutanların bıraktığı talimatlara göre kendini drone'a bağladı ve kameraya işaret verdi. Habere göre drone, onu yaklaşık 120 metre yükseklikte 18 kilometre taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Operasyona eşlik eden üç drone'dan biri düşürüldü. Vlasenko kurtuluşunu bir mucize olarak tanımlıyor ve şu anda tedavi görüyor.