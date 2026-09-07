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Ne Para Ne Aşk! Bilim İnsanları, Mutluluğun Gerçek Sırrını Açıkladı

Ne Para Ne Aşk! Bilim İnsanları, Mutluluğun Gerçek Sırrını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 20:47
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Yüzyıllardır felsefe ve bilimin yanıt aradığı 'İyi bir yaşamın sırrı nedir?' sorusu, yeni bir bilimsel çalışmayla çok daha net bir çerçeveye oturdu. Toronto Üniversitesi araştırmacılarına göre, hayattan duyduğumuz tatminin temelinde ne maddi zenginlik ne de anlık hazlar yatıyor; gerçek mutluluk, kendi hayatımızın direksiyonunda olduğumuzu hissetmekten, yani kararlarımızdaki 'özgürlükten' geçiyor.

Kaynak: https://www.science.com/not-money-or-...
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Toronto Üniversitesi psikologları Jason W. Payne ve Ulrich Schimmack tarafından yürütülen ve The Journal of Positive Psychology dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma, mutluluk kavramına ezber bozan bir boyut kazandırdı.

Toronto Üniversitesi psikologları Jason W. Payne ve Ulrich Schimmack tarafından yürütülen ve The Journal of Positive Psychology dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma, mutluluk kavramına ezber bozan bir boyut kazandırdı.

Kanada ve İngiltere'de 18 ile 80 yaş arası 1.200'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, iyi bir yaşamın en temel bileşeninin otonomi, yani bireyin kendi kararlarını alma özgürlüğü olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, anlık hazların veya çevremizle kurduğumuz sıcak ilişkilerin ötesinde, insanın kendi hayatı üzerinde kurduğu kontrol duygusunun yaşam doyumunu belirleyen en eşsiz etken olduğunu kanıtladı.

Bugüne kadar esenlik ve mutluluk kavramları genellikle iki ana eksende tartışılıyordu. Bir tarafta acıdan kaçıp anlık zevklere odaklanan hedonik yaklaşım, diğer tarafta ise hasta bir yakına bakmak gibi o an zor ve stresli gelse bile uzun vadede anlam taşıyan eylemleri yücelten erdem odaklı görüş bulunuyordu. Ancak yeni veriler, insanın psikolojik yapısının çok daha farklı bir tatmin arayışında olduğunu gösteriyor. Araştırma kapsamında incelenen sağlıklı ilişkiler kurma, kendini yeterli hissetme ve özerklik ihtiyaçları arasında, kişiyi o anki olumsuz veya olumlu duygu durumundan tamamen bağımsız olarak hayata bağlayan yegane unsurun özerklik olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre insanlar yaşamlarını değerlendirirken sadece 'Şu an nasıl hissediyorum?' diye sormuyor, aynı zamanda bilinçaltında 'Bu yaşadığım hayat gerçekten bana mı ait?' sorusunun cevabını arıyor.

Bu çarpıcı bulgu, insanların anlık zevkleri bir kenara bırakıp dışarıdan mantıksız görünen zorlu kararları neden aldığını da mükemmel bir şekilde açıklıyor. Sırf bağımsızlığımızı kazanmak için çok daha yorucu ve stresli bir işi kabul etmemiz veya mevcut konfor alanımızdan çıkıp hiç bilmediğimiz bir yere taşınmamız, tamamen kendi hayatımızın iplerini elimize alma arzumuzdan kaynaklanıyor. Bu sancılı tercihler sürekli bir neşe hali yaratmasa bile, sırf o yolu biz seçtiğimiz için hayatımızın iyi gittiği hissine doğrudan ve güçlü bir katkı sağlıyor.

Uzmanlar, zevkin ve anlık mutlulukların önemsiz olduğunu iddia etmiyor; ancak yalnızca insanları iyi hissettirmeye odaklanan ve bunu yaparken onların seçim hakkını kısıtlayan her türlü yaklaşımın veya uygulamanın nihayetinde ters tepeceği konusunda ciddi bir uyarıda bulunuyor. Şimdilik sadece Batılı ve İngilizce konuşan toplumlar üzerinde test edilen bu bulgular, farklı kültürlerde yapılacak yeni araştırmalarla daha da derinleşecek. Varılan son nokta ise oldukça net: Bir hayatı gerçekten tatmin edici kılan şey, başkasının sizin için 'en doğru' olanı altın tepside sunması değil; bedeli ne olursa olsun o seçimi bizzat sizin yapabilmiş olmanızdır.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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