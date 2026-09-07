Ne Para Ne Aşk! Bilim İnsanları, Mutluluğun Gerçek Sırrını Açıkladı
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Kaynak: https://www.science.com/not-money-or-...
Yüzyıllardır felsefe ve bilimin yanıt aradığı 'İyi bir yaşamın sırrı nedir?' sorusu, yeni bir bilimsel çalışmayla çok daha net bir çerçeveye oturdu. Toronto Üniversitesi araştırmacılarına göre, hayattan duyduğumuz tatminin temelinde ne maddi zenginlik ne de anlık hazlar yatıyor; gerçek mutluluk, kendi hayatımızın direksiyonunda olduğumuzu hissetmekten, yani kararlarımızdaki 'özgürlükten' geçiyor.
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Toronto Üniversitesi psikologları Jason W. Payne ve Ulrich Schimmack tarafından yürütülen ve The Journal of Positive Psychology dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma, mutluluk kavramına ezber bozan bir boyut kazandırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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