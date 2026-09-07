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Nadir Görülen 'Rapunzel Sendromu' Ameliyat Gerektirecek Kadar Büyük Bir Saç Yumağına Neden Olabiliyor

Nadir Görülen 'Rapunzel Sendromu' Ameliyat Gerektirecek Kadar Büyük Bir Saç Yumağına Neden Olabiliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 20:07
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Saçını çekip yeme alışkanlığının yol açtığı son derece nadir bir sağlık sorunu, tıp dünyasında yeniden gündeme geldi. 'Rapunzel sendromu' adı verilen durum, yutulan saçların sindirim sistemi tarafından parçalanamayarak midede ve bağırsaklarda devasa bir yumağa dönüşmesiyle ortaya çıkıyor ve bazı vakalarda ancak ameliyatla çözülebiliyor.

Kaynak: https://www.science.com/extremely-rar...
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Trikotillomani ve trikofaji bir araya geldiğinde midede 'trikobezuar' adı verilen bir kütle oluşabiliyor.

Trikotillomani ve trikofaji bir araya geldiğinde midede 'trikobezuar' adı verilen bir kütle oluşabiliyor.

Rapunzel sendromu, saç çekme bozukluğu olan trikotillomani ile saç yeme davranışı trikofajinin bir araya gelmesi sonucu gelişiyor. İnsan sindirim sistemi, saçın temel yapı taşı olan keratini parçalayamadığı için yutulan saç telleri midede birikmeye başlıyor ve zamanla 'trikobezuar' adı verilen sert bir kütleye dönüşüyor.

Bu kütle bazen midenin sınırlarını aşarak ince bağırsağa, hatta duodenuma kadar uzanabiliyor; işte bu uzantı nedeniyle duruma, saçlarını uzun bir örgü gibi sarkıtan masal kahramanı Rapunzel'in adı veriliyor. Journal of Medical Case Reports dergisinde 2026 yılında yayımlanan yeni bir vaka raporu, bu nadir durumun ne kadar sinsi ilerleyebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Raporda yer alan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hiçbir ruhsal hastalık geçmişi bulunmuyordu; saç dökülmesi de göze çarpmıyordu. Ancak çocukluğundan beri migren ve döngüsel kusma nöbetleri yaşayan genç kız, evde eğitim görüyordu.

Sürekli kusma şikayetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinde dev bir saç kütlesi ortaya çıktı.

Sürekli kusma şikayetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinde dev bir saç kütlesi ortaya çıktı.

Genç kız, geçmeyen kusma şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan bilgisayarlı tomografi (CT) taraması, midesinde başlayıp ince bağırsağına kadar uzanan bir trikobezuar olduğunu ve sindirim kanalının tamamen tıkandığını ortaya koydu.

Doktorların kütleyi endoskopik yöntemle çıkarma girişimi başarısız oldu; bunun üzerine hasta ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yapılan görüşmede genç kız, saç çekme davranışının aslında iki yıl önce başladığını, ancak haftada yalnızca bir kez üç tel saç çektiğini itiraf etti. Davranışın bu denli az ve düzenli olması, hem ailesinin hem de kendisinin durumu fark etmesini uzun süre engellemişti.

Ameliyatın ardından hastaya anksiyete, depresyon ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılan sertralin reçete edildi; ayrıca bilişsel davranışçı terapiye yönlendirildi. Uzmanlar, trikotillomani ve trikofajinin genellikle OKB gibi psikiyatrik durumlarla ilişkilendirildiğini, ancak bu vakanın böyle bir tanı olmadan da ortaya çıkabildiğini gösterdiğini vurguluyor.

Araştırmacılar, sosyal damgalanma ve utanç duygusu nedeniyle hastaların bu davranışı gizleme eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor. Bu yüzden belirgin bir saç kaybı görülmese bile, kusma, bulantı veya karın ağrısıyla başvuran ergen kızlarda trikobezuar ihtimalinin gözden kaçırılmaması gerektiği konusunda hekimleri uyarıyorlar.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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