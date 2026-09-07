Nadir Görülen 'Rapunzel Sendromu' Ameliyat Gerektirecek Kadar Büyük Bir Saç Yumağına Neden Olabiliyor

Rapunzel sendromu, saç çekme bozukluğu olan trikotillomani ile saç yeme davranışı trikofajinin bir araya gelmesi sonucu gelişiyor. İnsan sindirim sistemi, saçın temel yapı taşı olan keratini parçalayamadığı için yutulan saç telleri midede birikmeye başlıyor ve zamanla 'trikobezuar' adı verilen sert bir kütleye dönüşüyor.

Bu kütle bazen midenin sınırlarını aşarak ince bağırsağa, hatta duodenuma kadar uzanabiliyor; işte bu uzantı nedeniyle duruma, saçlarını uzun bir örgü gibi sarkıtan masal kahramanı Rapunzel'in adı veriliyor. Journal of Medical Case Reports dergisinde 2026 yılında yayımlanan yeni bir vaka raporu, bu nadir durumun ne kadar sinsi ilerleyebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Raporda yer alan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hiçbir ruhsal hastalık geçmişi bulunmuyordu; saç dökülmesi de göze çarpmıyordu. Ancak çocukluğundan beri migren ve döngüsel kusma nöbetleri yaşayan genç kız, evde eğitim görüyordu.