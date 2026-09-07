Nadir Görülen 'Rapunzel Sendromu' Ameliyat Gerektirecek Kadar Büyük Bir Saç Yumağına Neden Olabiliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.science.com/extremely-rar...
Saçını çekip yeme alışkanlığının yol açtığı son derece nadir bir sağlık sorunu, tıp dünyasında yeniden gündeme geldi. 'Rapunzel sendromu' adı verilen durum, yutulan saçların sindirim sistemi tarafından parçalanamayarak midede ve bağırsaklarda devasa bir yumağa dönüşmesiyle ortaya çıkıyor ve bazı vakalarda ancak ameliyatla çözülebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trikotillomani ve trikofaji bir araya geldiğinde midede 'trikobezuar' adı verilen bir kütle oluşabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürekli kusma şikayetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinde dev bir saç kütlesi ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın