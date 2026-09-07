Bahçenize Karabiber Dökün Çağrısı Yapıldı

Özellikle karabiberden elde edilen ekstrakt ve uçucu yağların bazı böcek türleri üzerinde insektisit ve uzaklaştırıcı etki gösterebildiği belirlendi. Ancak uzmanların araştırmaları, doğrudan toz karabiberin bahçeye serpilmesini değil, belirli koşullarda hazırlanmış karabiber ekstraktlarını ve uçucu yağlarını inceliyor.

Bazı Zararlılara Karşı Son Derece Etkili

Karabiberin böcekler üzerindeki etkisinin arkasındaki önemli bileşenlerden biri piperin. Bilimsel çalışmalarda Piper nigrum ekstraktlarının farklı böcek türleri üzerinde öldürücü veya uzaklaştırıcı etkiler oluşturabildiği görülüyor.

Ottawa Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarında karabiber bazlı botanik preparatların çeşitli bahçe zararlılarına karşı etkisi incelendi. Araştırmalarda karabiber içeren formülasyonların bazı tırtıl ve testere sineği türleri üzerinde etkili olduğu, ayrıca bazı zararlılarda beslenmeyi ve yumurta bırakmayı azaltabildiği belirlendi.

Bir başka çalışmada ise karabiber ve piperinin bazı Anopheles sivrisineklerinin larvaları üzerinde yüksek ölüm oranlarına yol açabildiği tespit edildi. Araştırmacılar, karabiberin belirli sivrisinek türlerine karşı larvasit olarak kullanılma potansiyeline dikkat çekti.