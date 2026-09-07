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Yaşam
Bahçenize Karabiber Dökün Çağrısı Yapıldı

Bahçenize Karabiber Dökün Çağrısı Yapıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 18:25
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Karabiberin yalnızca yemeklerde kullanılan bir baharat olmadığını gösteren araştırmalar dikkat çekti. Bilimsel çalışmalar, karabiberden elde edilen bazı ekstrakt ve uçucu yağların yaprak bitleri başta olmak üzere çeşitli zararlılar üzerinde etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanların işaret ettiği yöntem, doğrudan toz karabiber dökmekten ziyade uygun şekilde hazırlanan karabiber bazlı ürünlerin kullanımına dayanıyor.

Kaynak: https://repositorio.una.ac.cr/items/d...
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Mutfakta yemeklere lezzet vermek için kullanılan karabiberin bitki zararlılarıyla mücadelede de işe yarayabileceğine dair araştırmalar bulunuyor.

Mutfakta yemeklere lezzet vermek için kullanılan karabiberin bitki zararlılarıyla mücadelede de işe yarayabileceğine dair araştırmalar bulunuyor.

Özellikle karabiberden elde edilen ekstrakt ve uçucu yağların bazı böcek türleri üzerinde insektisit ve uzaklaştırıcı etki gösterebildiği belirlendi. Ancak uzmanların araştırmaları, doğrudan toz karabiberin bahçeye serpilmesini değil, belirli koşullarda hazırlanmış karabiber ekstraktlarını ve uçucu yağlarını inceliyor.

Bazı Zararlılara Karşı Son Derece Etkili

Karabiberin böcekler üzerindeki etkisinin arkasındaki önemli bileşenlerden biri piperin. Bilimsel çalışmalarda Piper nigrum ekstraktlarının farklı böcek türleri üzerinde öldürücü veya uzaklaştırıcı etkiler oluşturabildiği görülüyor.

Ottawa Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarında karabiber bazlı botanik preparatların çeşitli bahçe zararlılarına karşı etkisi incelendi. Araştırmalarda karabiber içeren formülasyonların bazı tırtıl ve testere sineği türleri üzerinde etkili olduğu, ayrıca bazı zararlılarda beslenmeyi ve yumurta bırakmayı azaltabildiği belirlendi.

Bir başka çalışmada ise karabiber ve piperinin bazı Anopheles sivrisineklerinin larvaları üzerinde yüksek ölüm oranlarına yol açabildiği tespit edildi. Araştırmacılar, karabiberin belirli sivrisinek türlerine karşı larvasit olarak kullanılma potansiyeline dikkat çekti.

Karabiberin yaprak bitleri üzerindeki etkisine ilişkin daha doğrudan bir araştırma da bulunuyor.

Karabiberin yaprak bitleri üzerindeki etkisine ilişkin daha doğrudan bir araştırma da bulunuyor.

2021 yılında Molecules dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar; karabiber, okaliptüs, biberiye ve çay ağacı uçucu yağlarının yeşil şeftali yaprak bitine (Myzus persicae) karşı etkisini laboratuvar ve sera koşullarında inceledi.

Araştırmada karabiber uçucu yağının temas yoluyla uygulanması sonucunda yaklaşık yüzde 80 ölüm meydana geldi. Karabiber uçucu yağının çay ağacı yağıyla birlikte kullanıldığı bazı uygulamalarda ise ölüm oranı yüzde 98,33'e kadar çıktı.

Bu sonuç, karabiberin özellikle yaprak bitleri gibi bitkinin özsuyunu emerek zarar veren böceklere karşı doğal kökenli mücadele seçeneklerinden biri olabileceğini gösteriyor. Ancak araştırmadaki uygulamanın karabiber yağı ile gerçekleştirildiğini, mutfakta kullanılan öğütülmüş karabiberin aynı sonucu vereceğinin kanıtlanmadığını belirtmek gerekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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