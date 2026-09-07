Bahçenize Karabiber Dökün Çağrısı Yapıldı
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Kaynak: https://repositorio.una.ac.cr/items/d...
Karabiberin yalnızca yemeklerde kullanılan bir baharat olmadığını gösteren araştırmalar dikkat çekti. Bilimsel çalışmalar, karabiberden elde edilen bazı ekstrakt ve uçucu yağların yaprak bitleri başta olmak üzere çeşitli zararlılar üzerinde etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanların işaret ettiği yöntem, doğrudan toz karabiber dökmekten ziyade uygun şekilde hazırlanan karabiber bazlı ürünlerin kullanımına dayanıyor.
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Mutfakta yemeklere lezzet vermek için kullanılan karabiberin bitki zararlılarıyla mücadelede de işe yarayabileceğine dair araştırmalar bulunuyor.
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Karabiberin yaprak bitleri üzerindeki etkisine ilişkin daha doğrudan bir araştırma da bulunuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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