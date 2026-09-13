Sevgili Akrep, bu hafta Plüton finansal konularda gizli kalmış bir gerçeği yüzeye çıkarabilir. 14-20 Eylül aralığında bir ortak hesap, miras ya da paylaşılan bir yatırımla ilgili net bir bilgiye ulaşabilirsiniz; bu bilgi ilk anda rahatsız etse de uzun vadede işinize yarayacak. Kontrolü elden bırakmama isteğiniz iş ortamında bazen fazla katı görünebilir; delege etmek zayıflık değil, güç göstergesi. Yatırım konusunda sezgileriniz güçlü, ama bu hafta duygusal bağ kurduğunuz bir fikre değil, verilere güvenmek daha akıllıca. Derinlemesine araştırma yeteneğiniz size gerçek bir avantaj sağlıyor.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…