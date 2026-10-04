Sevgili Akrep, bu hafta harekete geçmek yerine bilgi toplamak daha akıllıca. Venüs retrosu ile Merkür'ün burcundaki buluşması sözleşme, imza ya da bir anlaşma konusunda eski bir detayı gün yüzüne çıkarabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı kariyerinde ani bir gelir fırsatı getirse de küçük yazıları okumadan karar verme; ödeme koşulunu ve vadeyi mutlaka yazılı al. Hafta sonundaki Yeniay perde arkasında sessiz bir düzenleme yapmana destek oluyor; gizli kalmış bir harcamayı ya da eski bir hesabı kapatmak sana rahatlık getirebilir. Aceleyle yatırım yapmak yerine araştırmaya vakit ayırman bu haftanın kazancı olacak.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…