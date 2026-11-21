Sevgili Akrep, doğum günü sezonun bugün tamamlanıyor ve Güneş Yay burcuna, senin para ve değerler evine geçiyor. Önümüzdeki dört hafta, son bir ayda kendinle ilgili keşfettiklerini somut kazanımlara dönüştürmek için verimli bir dönem. Gelir kaynaklarını gözden geçirmek ya da yeteneklerini nasıl daha iyi değerlendirebileceğini düşünmek için uygun bir zaman.

Öğleden sonra Ay ilişkiler evine, Boğa burcuna geçiyor. Bu da ilgini kendinden karşındakine çeviriyor. Partnerin, yakın bir dostun ya da iş ortağınla yüz yüze vakit geçirmek bugün sana iyi gelecek. Merkür burcunda olduğu için sözlerin etkili; içtenliğin karşı tarafı derinden etkiler.

Akşama doğru Ay ile yönetici gezegenin Plüton arasındaki kare açı, ev ve aile tarafında küçük bir hassasiyet yaratabilir. Kontrolü bırakıp akışa izin verirsen her şey yerli yerine oturur. Bekar Akrepler için bugün karşılaşacağın kararlı ve sakin biri ilgini çekebilir. Partnerli Akrepler ise partnerinin ihtiyaçlarını dinleyerek aradaki bağı derinleştirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…