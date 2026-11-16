Barselona'da Bütün Sokak Köşeleri Neden Kesik?

Barselona 19. yüzyıla kadar surlarla çevrili bir şehirdi ve nüfus surların içine sığmaz hale gelmişti. Şehrin nüfus yoğunluğu o dönemde Paris'in iki katıydı. Gotik Mahalle'nin rastgele uzanan dar sokakları da genişlemeye elverişli değildi.

Cerdà çözüm olarak eski şehri çevresindeki Gràcia ve Sarrià gibi küçük yerleşimlerle birleştirmeyi önerdi. Katalancada genişleme anlamına gelen Eixample planı böyle doğdu. Cerdà temiz hava, yeşil alan, ulaşım ve pazarlara yakınlığı inceledi. Dönemin birçok insanı bu fikri alaya aldı.