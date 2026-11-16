Barselona'da Bütün Sokak Köşeleri Neden Kesik?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Barselona'nın Eixample bölgesinde sokak kavşaklarının köşeleri dik açı yerine kesik bırakılmış. Köşeleri kesen fikir, 19. yüzyılda şehri genişletmek için plan hazırlayan Katalan mimar Ildefons Cerdà'ya ait. Kesik köşeler araçların dönüşünü, görüşü ve hava akışını iyileştirmek için tasarlandı. Aynı plan şehirdeki kalabalığı ve sağlıksız yaşam koşullarını azaltmayı da amaçlıyordu.
Surlarla çevrili şehir kalabalıktan taşıyordu
Kesik köşeler hava, görüş ve dönüş için tasarlandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın