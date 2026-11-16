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Barselona'da Bütün Sokak Köşeleri Neden Kesik?

Barselona'da Bütün Sokak Köşeleri Neden Kesik?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 10:55
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Barselona'nın Eixample bölgesinde sokak kavşaklarının köşeleri dik açı yerine kesik bırakılmış. Köşeleri kesen fikir, 19. yüzyılda şehri genişletmek için plan hazırlayan Katalan mimar Ildefons Cerdà'ya ait. Kesik köşeler araçların dönüşünü, görüşü ve hava akışını iyileştirmek için tasarlandı. Aynı plan şehirdeki kalabalığı ve sağlıksız yaşam koşullarını azaltmayı da amaçlıyordu.

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Surlarla çevrili şehir kalabalıktan taşıyordu

Ildefons Cerdà'nın 1859 tarihli Barselona genişleme planı haritası

Barselona 19. yüzyıla kadar surlarla çevrili bir şehirdi ve nüfus surların içine sığmaz hale gelmişti. Şehrin nüfus yoğunluğu o dönemde Paris'in iki katıydı. Gotik Mahalle'nin rastgele uzanan dar sokakları da genişlemeye elverişli değildi.

Cerdà çözüm olarak eski şehri çevresindeki Gràcia ve Sarrià gibi küçük yerleşimlerle birleştirmeyi önerdi. Katalancada genişleme anlamına gelen Eixample planı böyle doğdu. Cerdà temiz hava, yeşil alan, ulaşım ve pazarlara yakınlığı inceledi. Dönemin birçok insanı bu fikri alaya aldı.

Kesik köşeler hava, görüş ve dönüş için tasarlandı

Cerdà'nın kesik köşeli kavşak ve blok yerleşimini gösteren çizimi

Cerdà şehri eşit büyüklükte karelerden oluşan sıkı bir ızgara olarak kurdu. Her bloğun köşeleri kesilince blok sekizgene benzedi. Cerdà bu ayrıntıyla sokaklarda hava dolaşımını artırmayı, köşelerde görüşü açmayı ve tramvayların köşeleri rahat dönmesini hedefledi.

Kesik köşeler atlı araçlara da dönüş payı bırakıyordu. Kavşaklarda genişleyen alan bugün kısa süreli park yeri olarak da kullanılıyor. Bloklar kuzeybatı-güneydoğu yönünde dizilerek her eve gün boyu yeterli doğal ışık girmesi sağlandı.

Planda blokların ortasında yeşil bahçeler de vardı. Sonradan bu iç avlulardan çoğuna yeni yapılar eklendi. Barselona şehir meclisi bugün yeşil alan fikrine dönerek, dokuz bloğun bir araya geldiği ve araç trafiğinin sınırlandığı süper blokları açıkladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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