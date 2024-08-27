Cüneyt Özdemir’den 1.2 Milyar Euro Vergi Borcu Ertelemesine Tepki: “Ölme Eşeğim Ölme!”
Cüneyt Özdemir’den 1.2 Milyar Euro Vergi Borcu Ertelemesine Tepki: “Ölme Eşeğim Ölme!”
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayında toplam 1.2 milyar Euro’luk verdi borcu ertelenen İstanbul Havaalanı işletmecisi İGA’ya tepki gösterdi. Özdemir, vergi borcunun ertelenmesi için “Devlet tatlışko bir hareket yapmış” ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlığı ilk vergi paketi Meclis’ten geçmiş, ikinci vergi paketinin hazırlıkları da başlamıştı.
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Vergi paketleriyle hemen hemen her üründe vergi artışları yaşanması bekleniyor.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında vergi borcu ertelemelerini gündeme getirdi.
Özdemir, İstanbul Havalanı işletmecisi olan İGA’nın toplam 1.2 milyar Euro’luk vergi borcunun 2042 yılına kadar ertelenmesine tepki gösterdi.
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