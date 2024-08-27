Cüneyt Özdemir’den 1.2 Milyar Euro Vergi Borcu Ertelemesine Tepki: “Ölme Eşeğim Ölme!”

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayında toplam 1.2 milyar Euro’luk verdi borcu ertelenen İstanbul Havaalanı işletmecisi İGA’ya tepki gösterdi. Özdemir, vergi borcunun ertelenmesi için “Devlet tatlışko bir hareket yapmış” ifadelerini kullandı.