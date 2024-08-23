Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Cüneyt Özdemir'e Konuştu

H-talks isimli kanalıyla bilinen Hasan Arda Kaşıkçı genelde mizah ve spor yayınlarıyla tanınsa da yayınlarında ara sıra ülke gündemine dair şeyler de söylüyor. Geçtiğimiz gün genç izleyicilerine yönelik söylediği sözler çokça konuşulan Kaşıkçı, Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk oldu.