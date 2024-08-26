Mehmet Cengiz'den Kendisine Yönelik Eleştirilere Yanıt: "Biraz Kıçını Kaldırıp Yaptığım İşleri Örnek Alsınlar"

Tartışmalı söylemleriyle sıkça gündeme gelen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, katıldığı bir açılışta verdiği yanıtla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
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Mehmet Cengiz'e, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda ne düşündüğü soruldu.
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Cengiz, kendisine yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Biraz kıçını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım."
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