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Mehmet Cengiz'den Kendisine Yönelik Eleştirilere Yanıt: "Biraz Kıçını Kaldırıp Yaptığım İşleri Örnek Alsınlar"

Mehmet Cengiz'den Kendisine Yönelik Eleştirilere Yanıt: "Biraz Kıçını Kaldırıp Yaptığım İşleri Örnek Alsınlar"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 22:54

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Tartışmalı söylemleriyle sıkça gündeme gelen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, katıldığı bir açılışta verdiği yanıtla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

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Mehmet Cengiz'e, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda ne düşündüğü soruldu.

Mehmet Cengiz'e, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda ne düşündüğü soruldu.

Cengiz, kendisine yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Biraz kıçını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım."

Cengiz, kendisine yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Biraz kıçını kaldırsınlar yaptığım işleri örnek alsınlar. Hayal edemeyecekleri işleri yaptım."

'Zahmet edipte yaptığım işleri gezsinler utanma duyguları varsa utanırlar.'

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