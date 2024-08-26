Çorba Siparişi Teslim Eden Kurye Aldığı Bahşişle Şoke Oldu: Sarhoş Müşteri 400 Lira Verdi!

Gece geç saatlerde çorba teslim etmek için yola çıkan kurye, siparişi teslim ettiğinde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Siparişi teslim ettiği kişinin sarhoş olduğunu belirten kurye, şaşırtıcı bir şekilde tam 400 lira bahşiş aldı.