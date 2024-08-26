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Çorba Siparişi Teslim Eden Kurye Aldığı Bahşişle Şoke Oldu: Sarhoş Müşteri 400 Lira Verdi!

Çorba Siparişi Teslim Eden Kurye Aldığı Bahşişle Şoke Oldu: Sarhoş Müşteri 400 Lira Verdi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 16:43

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Gece geç saatlerde çorba teslim etmek için yola çıkan kurye, siparişi teslim ettiğinde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Siparişi teslim ettiği kişinin sarhoş olduğunu belirten kurye, şaşırtıcı bir şekilde tam 400 lira bahşiş aldı.

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Sarhoş bir müşteriye teslimat yapan kurye, siparişi teslim ettikten sonra 200 lira bahşiş aldı. Kuryenin "Abi çok bu" demesi üzerine müşteri, "Sen bize o kadar çorba getirdin" diyerek bir 200 lira daha verdi.

Sarhoş bir müşteriye teslimat yapan kurye, siparişi teslim ettikten sonra 200 lira bahşiş aldı. Kuryenin "Abi çok bu" demesi üzerine müşteri, "Sen bize o kadar çorba getirdin" diyerek bir 200 lira daha verdi.

Kurye şaşkınlıkla dolarken, sarhoş müşteri bir kez daha bahşiş vermek için cebine yöneldi. Neyse ki, bu sefer arkadaşı duruma müdahale ederek müşteriyi durdurdu.

Kurye şaşkınlıkla dolarken, sarhoş müşteri bir kez daha bahşiş vermek için cebine yöneldi. Neyse ki, bu sefer arkadaşı duruma müdahale ederek müşteriyi durdurdu.

Kurye, yaşadığı bu ilginç olayı sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede gündem oldu.

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