Protokolde 'Plastik Sandalye' Krizi! CHP'li Burcu Köksal Görevlilere Tepki Gösterdi

Makyaj Akımı Yaparken Kargo Gelince Ne Yapacağını Şaşıran Kızların Güldüren Çaresizliği

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Türk Erkeklerinin Davranışından Dert Yanan Kadın Gündem Oldu: 'Kibar Davranmak Yüz Vermek Oluyor'