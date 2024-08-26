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Protokolde 'Plastik Sandalye' Krizi! CHP'li Burcu Köksal Görevlilere Tepki Gösterdi

Protokolde 'Plastik Sandalye' Krizi! CHP'li Burcu Köksal Görevlilere Tepki Gösterdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 15:13

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Afyonkarahisar Valiliği'nin Büyük Taarruz’un başlangıcının yıl dönümü etkinliğinde 'plastik sandalyeli' protokol krizi yaşandı. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kendisine ayrılan plastik sandalyeye tepki göstererek, 'Afyonkarahisar Belediye Başkanı’na bu mu reva?' dedi.

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Afyonkarahisar Valiliği, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda Büyük Taarruz'un başlangıcının yıl dönümü vesilesiyle etkinlik düzenledi.

Afyonkarahisar Valiliği, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda Büyük Taarruz'un başlangıcının yıl dönümü vesilesiyle etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, protokolde yer alan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a verilen plastik sandalye damga vurdu.

Etkinliğe, protokolde yer alan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a verilen plastik sandalye damga vurdu.

Makamına saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle plastik sandalyeye oturmayacağını söyleyen Köksal, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı’na bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor” dedi. İşte o anlar; 🎥

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