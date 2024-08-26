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Emniyet Şeridinde Hız Sonu Oldu! Çarpmanın Etkisiyle Alev Alan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Emniyet Şeridinde Hız Sonu Oldu! Çarpmanın Etkisiyle Alev Alan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 16:21

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Çin'in İç Moğolistan'da bulunan Hohhot bölgesinde meydana gelen korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet şeridinde hız yapan motosikletli, sağa dönen arabayı geç fark ederek süratli bir şekilde araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü alev aldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Çin'in İç Moğolistan'da bulunan Hohhot bölgesinde emniyet şeridinde hızla ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, sağa dönüş yapan araca çarptı.

Çin'in İç Moğolistan'da bulunan Hohhot bölgesinde emniyet şeridinde hızla ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, sağa dönüş yapan araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan motosiklet sürücüsüyle birlikte bir süre yandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin müdehalesine rağmen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. ( Dikkat hassas görüntü) 🎥

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