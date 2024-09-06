Müge Anlı'yı Canlı İzlemeye Giden Fenomen Neler Yaşadığını Anlattı!
Müge Anlı'yı Canlı İzlemeye Giden Fenomen Neler Yaşadığını Anlattı!
En çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemeye giden sosyal medya fenomeni yaşadığı tüm süreci videolaştırdı.
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Gündüz kuşağının en sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert her gün bizleri ekran başına toplamaya devam ediyor.
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Sevilen programa izleyici olarak katılan kişiler sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlarda bulunurken, bir sosyal medya fenomeni stüdyoya gidip yaşadığı süreci anlattı.
Daha önce de Müge Anlı'yı stüdyoda izlediğini belirten fenomen programı devamlı stüdyoda izleyen kişilerle karşılaştığını belirtirken, yeni sezonda aşırı talep gören program için zor yer bulunduğunun da altını çizdi.
İşte o anlar:
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