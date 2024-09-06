Havalı Geliyor! Kızılcık Şerbeti 3. Sezon Fragmanı Tüm İhtişamıyla Yayınlandı

Show TV'nin bağımlılık yapan dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecanı ve kaosu yüksek bir 3. sezonla bangır bangır dönüyor. Şerbomuz 3. sezon fragmanını yayınlarken yeni sezonun daha ilk bölümden nefes aldırmayacağını anladık. İşte Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı!