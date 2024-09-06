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Havalı Geliyor! Kızılcık Şerbeti 3. Sezon Fragmanı Tüm İhtişamıyla Yayınlandı

Havalı Geliyor! Kızılcık Şerbeti 3. Sezon Fragmanı Tüm İhtişamıyla Yayınlandı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 21:13

Show TV'nin bağımlılık yapan dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecanı ve kaosu yüksek bir 3. sezonla bangır bangır dönüyor. Şerbomuz 3. sezon fragmanını yayınlarken yeni sezonun daha ilk bölümden nefes aldırmayacağını anladık. İşte Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı!

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Gözümüzün nuru, Cuma akşamlarımızın vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti bomba bir sezon finali bölümünün ardından 3. sezon hazırlıklarına başlamıştı.

Gözümüzün nuru, Cuma akşamlarımızın vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti bomba bir sezon finali bölümünün ardından 3. sezon hazırlıklarına başlamıştı.

İzlerken nefes aldırmayan dizide 3. sezon patlayacak bombalar şimdiden avuçlarımızı kaşındırırken, Kızılcık Şerbeti'nden beklenen 3. sezon fragmanı sonunda geldi.

İzlerken nefes aldırmayan dizide 3. sezon patlayacak bombalar şimdiden avuçlarımızı kaşındırırken, Kızılcık Şerbeti'nden beklenen 3. sezon fragmanı sonunda geldi.

Görkem'in kendisini attığını öğrendiğimiz Şerbo'da kimse Fatih'e inanmazken, karmanın hızla geldiğini derinden hissediyoruz.

Görkem'in kendisini attığını öğrendiğimiz Şerbo'da kimse Fatih'e inanmazken, karmanın hızla geldiğini derinden hissediyoruz.

Öte yandan Ömer'in perperişan halleri içimizi burkarken, beklenmedik haberi Kıvılcım'la beraber alıyoruz.

Öte yandan Ömer'in perperişan halleri içimizi burkarken, beklenmedik haberi Kıvılcım'la beraber alıyoruz.

Alev'in doğum sırasında öldüğünü öğrendiğimiz fragmanda Kıvılcım ve Apo'nun bebeğin velayeti için savaşını izleyeceğimizi derinden hissederken Şerbo bu sezona dram ve kaos soslu bir bölümle başlayacağını belli etmiş oldu.

Alev'in doğum sırasında öldüğünü öğrendiğimiz fragmanda Kıvılcım ve Apo'nun bebeğin velayeti için savaşını izleyeceğimizi derinden hissederken Şerbo bu sezona dram ve kaos soslu bir bölümle başlayacağını belli etmiş oldu.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon fragmanı:

Gelen yorumlar da burada efendim:

Gelen yorumlar da burada efendim:
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