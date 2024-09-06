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Dilber Dönüyor! İnci Taneleri 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Dilber Dönüyor! İnci Taneleri 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Yılmaz Erdoğan yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 22:06

Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan İnci Taneleri ilk sezonuyla reyting rekorları kırarken, sevilen diziden 2. sezon fragmanı geldi.

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Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan enfes dizisi İnci Taneleri ilk sezonuyla muhteşem bir başarı elde etmişti.

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan enfes dizisi İnci Taneleri ilk sezonuyla muhteşem bir başarı elde etmişti.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteriyle kısa sürede fenomen haline gelen dizi yüksek reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilerken sonunda beklenen fragman geldi çattı.

Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteriyle kısa sürede fenomen haline gelen dizi yüksek reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilerken sonunda beklenen fragman geldi çattı.

Dizinin resmi X sayfası 2. sezon fragmanını yayınlarken merakla beklenen tanıtım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin resmi X sayfası 2. sezon fragmanını yayınlarken merakla beklenen tanıtım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte İnci Taneleri'nin 2. sezon tanıtım fragmanı:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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