Damla Sönmez'in Döktürdüğü "Kötü Kan" İlk Bölümüne Gelen Tepkiler
Damla Sönmez'in Döktürdüğü "Kötü Kan" İlk Bölümüne Gelen Tepkiler
NOW ekranlarının yeni sezon için iddialı dizisi Kötü Kan, bugün (6 Eylül) ilk bölümüyle yayınlandı. İlk bölümüyle yoğun ilgi gören diziye sosyal medyadan yorum yağdı.
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NOW ekranlarının başrollerinde Ertan Sabah ve Damla Sönmez'in yer aldığı iddialı dizisi "Kötü Kan" sonunda yayın hayatına başladı.
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İlk bölümüyle büyük heyecan yaratan Kötü Kan, eski bir polis memuru ve baba olan Kartal'ın hikayesine odaklanırken Kartal'ın kendini bir anda mafya ilişkileri içinde bulmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.
Ekranlarda görmeye hasret kaldığımız güçlü kadın figürünü enfes bir şekilde ekrana taşıyan Damla Sönmez'i Nazan olarak izlediğimiz Kötü Kan, bu akşam yayınlanan ilk bölümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte Kötü Kan ilk bölümüne gelen tepkilerden bazıları:
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