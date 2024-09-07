Siz Yaşıyor muydunuz? Bahar Setinden "Sonunda" Fotoğraf Geldi!
Siz Yaşıyor muydunuz? Bahar Setinden "Sonunda" Fotoğraf Geldi!
Show TV'nin geçen sezonun tam ortasında başlayan dizisi Bahar, bir anda ekranların en sevilen dizilerinden biri olmuştu. Dram ağırlıklı dizilerin yanında hayat suyu olan Bahar yüksek reytingleri sayesinde 2. sezon onayı alırken, sete anca çıkan ekipten sonunda ilk fotoğraf geldi.
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Show TV'nin geçtiğimiz sezon yayınlamaya başladığı Bahar, farklı konusuyla dram kokan diziler arasında resmen parıl parıl parlamıştı.
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Geçirdiği ağır hastalık sonrası çevresini bir kez daha tanıyan ve kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan Bahar'ın yaşadıklarını izlediğimiz dizi aldığı yüksek reytinglerle 2. sezonu garantilese de Bahar dizisi sete bir türlü çıkamamıştı.
Daha önce bölüm ve fragman yetiştirilememesi nedeniyle eleştiri toplayan Bahar'ın 2. sezona yetişip yetişmeyeceği merak konusu olurken sonunda setten beklenen fotoğraf geldi.
İlk set gününe çıkan Demet Evgar, Bahar setinden bir selfie paylaşarak işlerinin başında olduklarının sinyalini verdi.
İşte o paylaşım:
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