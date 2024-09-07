Siz Yaşıyor muydunuz? Bahar Setinden "Sonunda" Fotoğraf Geldi!

Show TV'nin geçen sezonun tam ortasında başlayan dizisi Bahar, bir anda ekranların en sevilen dizilerinden biri olmuştu. Dram ağırlıklı dizilerin yanında hayat suyu olan Bahar yüksek reytingleri sayesinde 2. sezon onayı alırken, sete anca çıkan ekipten sonunda ilk fotoğraf geldi.