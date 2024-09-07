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Kızıl Goncalar'da Hande'yi Canlandıran Duygu Sarışın'dan Yeni Sezon İtirafı

Kızıl Goncalar'da Hande'yi Canlandıran Duygu Sarışın'dan Yeni Sezon İtirafı

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 11:59

NOW'ın reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar yeni sezonuyla 30 Eylül'de ekranlara gelmeye hazırlanırken, dizide Hande'yi canlandıran Duygu Sarışın yeni sezon hakkında konuştu.

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ilk sezon aldığı enfes reyting oranları nedeniyle 2. sezonu çabucak garantilemişti.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, ilk sezon aldığı enfes reyting oranları nedeniyle 2. sezonu çabucak garantilemişti.

İlk bölümü 30 Eylül günü yayınlanacak olan Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep arasındaki ilişkinin ne yöne ilerleyeceği en büyük merak konusu olurken dizinin Hande'sinden dizi hakkında açıklamalar geldi.

İlk bölümü 30 Eylül günü yayınlanacak olan Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep arasındaki ilişkinin ne yöne ilerleyeceği en büyük merak konusu olurken dizinin Hande'sinden dizi hakkında açıklamalar geldi.

2. Sayfa kameralarına konuşan Duygu Sarışın, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu hakkındaki sorulara kaçamak yanıtlar verirken, yeni sezonun bomba gibi olacağının altını çizdi.

2. Sayfa kameralarına konuşan Duygu Sarışın, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu hakkındaki sorulara kaçamak yanıtlar verirken, yeni sezonun bomba gibi olacağının altını çizdi.

"Yeni sezon için biz de çok heyecanlıyız. Spoiler veremiyorum ama inanılmaz bir senaryoyla geliyoruz."

"Yeni sezon için biz de çok heyecanlıyız. Spoiler veremiyorum ama inanılmaz bir senaryoyla geliyoruz."

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